Inter, Calhanoglu: "Spero che il sogno Champions si realizzi"

"Sapevo che avremmo potuto arrivare qui, sono sincero. Voglio essere il primo turco a vincere questo trofeo"

L'Inter e le maglie da finale: una sola volta senza il nerazzurro























© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In vista della finale di Istanbul contro il Machster City, Hakan Calhanoglu suona la carica in casa Inter. "Siamo così vicini che sognare un po' è normale. Sapevo che avremmo potuto arrivare qui, sono sincero - ha spiegato in un'intervista al sito dell'UEFA -. Voglio essere il primo turco a vincere una Champions, poi a Istanbul... Speriamo che il sogno si realizzi". "Amo Istanbul, è la più bella città per me. Mi piace ogni volta che ci vado, anche perché la nostra cultura è molto interessante - ha aggiunto -. Non vedo l'ora di essere lì, sono molto felice di giocare in Turchia".

"Il duello con Gundogan in mediana? È il capitano del Manchester City, ho grande rispetto per lui - ha continuato Calhanoglu -. Non sarà facile neanche per lui però, anche se è un ottimo calciatore, lo rispetto visto che è più esperto di me, ma farò di tutto per batterlo". Tutto con lo sguardo sempre attento al terribile terremoto che ha colpito la Turchia: "Devo fare qualcosa per la Turchia da capitano in questi momenti difficili. Noi non ci fermiamo e cerchiamo di aiutarli, la finale spero dia un po' di gioia".

Infine ancora una battuta sulla sfida e sulle difficoltà avute nel passaggio dal Milan all'Inter. "Il primo giorno che arrivai tutti sapevano che per me non era un passo facile, ma la società e i compagni mi hanno accolto benissimo e sono stato subito felice", ha spiegato il centrocampista nerazzurro confermando l'ottimo feeling col gruppo e la convinzione di aver fatto la scelta giusta con la Champions nel mirino.