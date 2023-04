Inter, Calhanoglu rilancia la sfida al Milan in Champions: "Non abbiamo finito"

© Getty Images

"Non abbiamo ancora finito". Hakan Calhanoglu ha festeggiato così la qualificazione dell'Inter alla semifinale di Champions League dove affronterà il Milan, la sua ex squadra. Protagonista di messaggi e provocazioni, fatti e subiti, il turco è pronto a prendersi la rivincita contro gli ex compagni e tifosi che un anno fa lo hanno preso di mira dopo lo scudetto colorato di rossonero. Su Instagram, dove ha postato la foto e il messaggio, i tifosi dell'Inter non hanno mancato di ricordargli proprio gli sfottò.