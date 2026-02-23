Bodo, Knutsen punzecchia l'Inter: "Il City non parlò del sintetico. Anche noi non abituati a San Siro..."

Alla vigilia, l'allenatore Kjetil Knutsen è però tornato sulla gara d'andata e sulle lamentele nerazzurre per il campo sintetico non perfetto per gli standard Uefa: "Non ci posso fare niente, concentriamoci su ciò che possiamo controllare. Il Manchester City non aveva nemmeno nominato il campo...neanche noi siamo abituati a San Siro, ma pensiamo ad altro. Quello che fanno gli altri non è importante per noi, quelli che pensano troppo al freddo e ad altre cose non sono furbi per me. Giocare a San Siro sarà comunque un regalo, dobbiamo essere pronti a raccoglierlo".