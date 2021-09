Il messaggio di Zhang: "Giocare con coraggio e onorare i nostri colori"

Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha voluto dare un segnale forte a tutto l'ambiente nerazzurro. Ha riunito, da remoto, tutti i giocatori, l'allenatore Simone Inzaghi, l’intero staff tecnico, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, per un discorso motivazionale alla vigilia della nuova avventura in Champions League. Zhang ha ribadito la volontà di mantenere l’Inter competitiva in tutte le manifestazioni e l’obiettivo di continuare a vincere. Ha chiesto di giocare con coraggio, liberi da pressioni e di dare sempre il massimo sul campo contro ogni avversario.