Fonseca-shock: "Non c'entra il sistema di gioco se non siamo forti individualmente" 

MILAN

L'allenatore rossonero non si è tirato indietro nel giudicare la sua squadra sottolineando i limiti della sua rosa

© Getty Images Dopo la sconfitta col Liverpool, Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni Sky: "Abbiamo giocato contro una grande squadra, iniziando bene in entrambe le fasi ma dopo loro hanno avuto opportunità in ripartenza e abbiamo preso due gol su palla inattiva. Questo ha cambiato il nostro equilibrio mentale e ci ha impedito di sviluppare quello che avevamo preparato. I dettagli ci hanno punito ma onestamente il Liverpool è più squadra di noi e dobbiamo avere più continuità perché dopo aver preso il secondo gol abbiamo smesso di giocare".

"Abbiamo preso due gol identici da calcio da fermo - ha proseguito Fonseca - avevamo previsto una marcatura individuale su chi ha segnato ma evidentemente non è servito. Abbiamo giocato di più sulla destra perché avevamo deciso di lavorare su quel lato per poi cambiare gioco su Leao, isolato nell'uno contro uno, ma ci è riuscito solo due volte. Penso che noi possiamo giocare con diversi sistemi di gioco ma siamo troppo permeabili individualmente. Negli uno contro uno in fase difensiva, anche cambiando struttura, non cambierebbe niente se non siamo forti individualmente. Per me Loftus non è un trequartista ma una mezzala, così come Reijnders non può giocare di fianco a Fofana. Non facciamo un 4-3-3 ma abbiamo loro due di fianco a Pulisic e questa mi sembra la struttura più adatta alla nostra rosa".