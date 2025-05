Finale di Champions League, Calhanoglu: "A Istanbul non era destino, oggi sappiamo come provare a vincerla"

Poi il centrocampista nerazzurro ha voluto dedicare un pensiero a tutti i tifosi che lo sostengono costantemente, sia in patria che a San Siro: “Il coro composto dai tifosi dell’Inter è molto importante per me. Dopotutto, da turco, non è facile avere una canzone che parla di te in Italia. Non era facile conquistarli, sono felice di esserci riuscito. Ora sono una parte molto importante della squadra per loro. Cercherò di fare del mio meglio. Il tifo dei turchi è sempre positivo, non sento la pressione. Più che altro direi che mi hanno dimostrato amore e rispetto. Lo dico sempre: finché sono in campo, cerco di essere un esempio per tutti, non solo con le mie doti calcistiche, ma anche con la mia umanità. Le loro preghiere sono molto importanti per me. Soprattutto quelle della gente del mio Paese. Spero di renderli orgogliosi quel giorno. Che non smettano mai di pregare per me. Cerco sempre di rappresentarli al meglio. Non solo con le mie doti calcistiche, ma anche con la mia personalità”.