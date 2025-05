Champions League, Marcus Thuram vuole il successo contro il PSG: "Vorrei spiegare a papà come vincerla"

"È una partita speciale, perché è una finale di Champions League. Per me forse anche di più: gioco contro la squadra in cui sono cresciuto, spero di vincerla - ha raccontato Thuram durante il Media Day della UEFA -. Dopo il Como ero triste, più che arrabbiato. Lo scudetto è passato, facciamo i complimenti al Napoli. Pensiamo solo alla finale di sabato, per me non è una sorpresa: li conosco, è un grande club con grandi giocatori e una filosofia molto chiara. Speriamo però di poter spiegare a papà come si vince una Champions".