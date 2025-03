Inter, Inzaghi verso il Feyenoord: la conferenza in diretta

Alla lunga giocare più delle altre dirette concorrenti è più un problema o uno stimolo?

Non deve essere un problema, ma uno stimolo. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo. Questi ragazzi trovano energie che a volte ci domandiamo come facciano, in più abbiamo avuto qualche defezione che ha limitato la rotazione. In più quest'anno anche la Champions ha dilatato i tempi per la qualificazione agli ottavi, a differenza dell'anno scorso in cui ci siamo qualificati per gli ottavi a novembre. Col Feyenoord sarà la ventesima partita del 2025.