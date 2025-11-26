Chelsea, chi è Estevao: il talento 18enne che ha messo in ombra Yamal

In passato sono già stati fatti parallelismi importanti, qualcuno al Mondiale Under 17 del 2023, dopo la doppietta all'Ecuador agli ottavi di finale, ha cominciato a chiamarlo "Messinho" paragonandolo alla Pulce argentina, ma lui si è sempre dimostrato umile e anche abbastanza schivo. Maresca ha parlato di lui come di un "giocatore vecchio stampo" che "non ama stare sui social e al cellulare". In effetti il suo profilo Instagram è estremamente "istituzionale", solo foto di campo e zero spazio alla vita privata.