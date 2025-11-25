Champions League: il Benfica piega l’Ajax, colpo del Saint-Gilloise sul campo del Galatasaray

I lusitani vincono 2-0 in trasferta (olandesi ancora senza vittorie), 1-0 per i belgi a Istanbul
Nelle gare delle 18.45 della quinta giornata di Champions League arrivano due vittorie esterne: il Benfica non sbaglia e trova il primo successo della sua campagna europea in casa dell’Ajax (ultimo e unica squadra a zero punti) per 2-0 grazie alle reti di Dahl (6’) e Barreiro (90’). Si impone invece a sorpresa 1-0 l’Union Saint-Gilloise sul campo del Galatasaray, con David che al 57’ segna il gol che regala i tre punti ai belgi.
AJAX-BENFICA 0-2
Primo successo in questa Champions League per il Benfica, Ajax ancora ko 2-0 in casa. Pronti via e i lusitani stappano subito la partita: al sesto minuto Dahl corregge in rete in tap-in la conclusione di Richard Rios respinta da Jaros, sugli sviluppi di calcio d’angolo. Tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo gli olandesi spingono forte sull’acceleratore alla ricerca del pari, senza però riuscire a riportare l’incontro in equilibrio. Al 33’ Klaassen va vicino all’1-1, ma i portoghesi evitano il gol. Nel finale di partita, ecco che gli ospiti chiudono i conti: al 90’ Barreiro sfrutta l’assist di Aursnes e firma il 2-0 finale. Il Benfica sale a 3 punti, quinto ko consecutivo per l’Ajax.
GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE 0-1
Colpo esterno dell’Union Saint-Gilloise, il Galatasaray va ko 1-0. Nel corso della prima frazione di gioco i padroni di casa provano a fare la partita, sfiorando anche il vantaggio al 27’ con il palo colpito da Gabriel Sara con il sinistro dalla distanza. Il primo tempo si spegne senza marcature, con i ritmi che ad inizio ripresa sono decisamente più bassi. I belgi sfruttano il momento, trovando il gol da tre punti al 57’: assist di Zorgane per l’1-0 di Promise David. Nella mezzora finale il Gala prova in tutti i modi almeno a pareggiarla, ma gli ospiti alzano il muro e difendono il vantaggio. Nel finale, all’89’, la squadra di Buruk resta anche in inferiorità numerica, per via dell’espulsione (per doppia ammonizione nel giro di nove minuti) di Unyay. Vince il Saint-Gilloise e sale a 6 punti (due vittorie e tre sconfitte), resta fermo a quota 9 il Galatasaray.