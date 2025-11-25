Champions League: il Benfica piega l’Ajax, colpo del Saint-Gilloise sul campo del Galatasaray

GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE 0-1

Colpo esterno dell’Union Saint-Gilloise, il Galatasaray va ko 1-0. Nel corso della prima frazione di gioco i padroni di casa provano a fare la partita, sfiorando anche il vantaggio al 27’ con il palo colpito da Gabriel Sara con il sinistro dalla distanza. Il primo tempo si spegne senza marcature, con i ritmi che ad inizio ripresa sono decisamente più bassi. I belgi sfruttano il momento, trovando il gol da tre punti al 57’: assist di Zorgane per l’1-0 di Promise David. Nella mezzora finale il Gala prova in tutti i modi almeno a pareggiarla, ma gli ospiti alzano il muro e difendono il vantaggio. Nel finale, all’89’, la squadra di Buruk resta anche in inferiorità numerica, per via dell’espulsione (per doppia ammonizione nel giro di nove minuti) di Unyay. Vince il Saint-Gilloise e sale a 6 punti (due vittorie e tre sconfitte), resta fermo a quota 9 il Galatasaray.