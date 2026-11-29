Lasciarsi alle spalle il periodo difficile (1 punto in 5 gare), costellato anche da una situazione sanitaria non proprio felice, e riprendere la marcia in campionato. Il Lecce di mister Di Francesco prova a rimettersi in moto domani pomeriggio al Via del Mare contro l'Atalanta, reduce dalla rimonta europea in terra bosniaca. Il tecnico dei giallorossi inquadra così il momento dei suoi: "E' necessario dare continuità, siamo stati altalenanti, ma lo siamo stati anche la scorsa stagione - commenta il tecnico nella conferenza della vigilia - Dobbiamo migliorare sotto diversi aspetti: non basta solo dirlo, dobbiamo mettere in campo determinate caratteristiche per ottenere risultati". Ancora una settimana altalenante, con l'infermeria che registra uscite e nuovi ingressi (ultimo in ordine di tempo Kaba, otre ai lungodegenti Ilic e Pierotti): "Non so chi giocherà domani, ma certamente siamo un poco sfortunati - ammette Di Francesco - Abbiamo avuto altri contrattempi in settimana, anche per questioni legate alla febbre. Tiago Gabriel ieri ha avuto un problemino, problemi che ti condizionano nelle scelte. Ma questo non deve rappresentare un alibi: domani voglio vedere una squadra pronta e determinata". Ovvio che il discorso scivoli sulla questione attaccanti, vero tallone d'Achile della stagione, anche alla luce della 'strigliata" nel post partita dell'Olimpico: "Bisogna rendersi disponibili e dare qualcosa in più - sottolinea l'allenatore - Mi aspetto un migliore attacco della porta durante la gara, ma sta a noi metterli nelle condizioni". Infine un'anticipazione tattica: "Proverò delle soluzioni differenti per avvicinarli alla porta, anche con più compagni - svela l'allenatore - Abbiamo fatto dei piccoli cambiamenti per supportare gli attaccanti: devo trovare qualche chiave diversa per spronare e aumentare il rendimento dei ragazzi".