Tutto è partito dal post Instagram della terapeuta di coppia Ruth Marquardt, che ha espresso rabbia verso i padri che lasciano le compagne dopo l'arrivo di un figlio raccogliendo ampie condivisioni e reazioni proprio tra le compagne dei giocatori del Bayern - molte delle quali hanno rilanciato il video puntando di fatto l'indice contro il portiere - oltre ai "mi piace" di Lina Kimmich, moglie del vice-capitano Joshua Kimmich, di Ann-Kathrin Götze, moglie di Mario Götze, di Sophia Schneiderhan, compagna di Michael Ballack, e persino della prima moglie di Neuer, Nina Weiss.