Le mogli e le compagne di diversi compagni (ed ex compagni) di squadra hanno lanciato frecciate indirette sui social contro Manuel Neuer, alimentando nuove tensioni nello spogliatoio del Bayern Monaco dopo la separazione del portiere dalla seconda moglie Anika.
Tutto è partito dal post Instagram della terapeuta di coppia Ruth Marquardt, che ha espresso rabbia verso i padri che lasciano le compagne dopo l'arrivo di un figlio raccogliendo ampie condivisioni e reazioni proprio tra le compagne dei giocatori del Bayern - molte delle quali hanno rilanciato il video puntando di fatto l'indice contro il portiere - oltre ai "mi piace" di Lina Kimmich, moglie del vice-capitano Joshua Kimmich, di Ann-Kathrin Götze, moglie di Mario Götze, di Sophia Schneiderhan, compagna di Michael Ballack, e persino della prima moglie di Neuer, Nina Weiss.