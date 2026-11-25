CHAMPIONS LEAGUE Psg-Roma, è sfida tra guerrieri al Parco dei Principi: la coreografia è da urlo

Coreografia spettacolare del Paris Saint-Germain prima della sfida di Champions contro la Roma. Dalla curva Boulogne, alla lettura delle formazioni, è stato srotolato proprio vicino ai circa 2.000 romanisti presenti, un maxi striscione con un guerriero gallo e un romano pronti a sfidarsi. All'ingresso delle squadre, la curva opposta, la Auteuil, dove siedono i tifosi organizzati del PSG, analogo striscione ma con il guerriero romano in ginocchio e ferito di fronte al gallo che lo ha vinto.