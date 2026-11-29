"Come si può fermare il Milan? Mettendo in campo la propria qualità. Il Milan è forte, ha una rosa importante, ha un allenatore forte ed è impensabile fare punti se non si mette in campo qualcosa in più". Così Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari alla vigilia del posticipo della tredicesima giornata di Serie A contro il Milan. Il tecnico dei rossoblù ha sottolineato quanto sia importante l'abbondanza in rosa: "Dà più scelte, ma crea anche più preoccupazioni a un allenatore. Abbiamo giocatori che sono stati fermi a lungo e bisogna capire come stanno. Ogni situazione va analizzata in modo soggettivo". Per il Cagliari c'è da migliorare soprattutto in attacco: "Abbiamo cercato di responsabilizzare i ragazzi, loro sanno che hanno buttato alle ortiche delle occasioni nitide, ma è anche una questione di momento. La squadra produce, ma non finalizza e i numeri sono lì a dire questo. Anche le altre squadre che giocano per il nostro obiettivo hanno le stesse difficoltà, a parte il Frosinone".