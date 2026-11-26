Psg-Roma, è sfida tra guerrieri al Parco dei Principi: la coreografia è da urlo
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Prestazione convincente in casa del Paris Saint Germain. Adesso negli ultimi tre turni la squadra di Gasperini ha partite alla portata: con Sporting Lisbona, Aek ad Atene e Lille devono arrivare almeno 7 punti. E il "pieno" non è un miraggio...di Matteo Dotto
Finalmente una grande notte di Champions che - oltre agli applausi - porta alla Roma anche punti. D'accordo, "solo" uno ma strameritato e in casa di quel Paris Saint Germain vincitore delle ultime due edizioni. La beffa dell'Olimpico con il Real Madrid e quella dell'Old Trafford con il Manchester United sono finalmente alle spalle. Anche se la paura del "doppio fantasma" a un certo punto si stava facendo concreta: ennesimo gol su corner dopo i tre incassati in casa contro l'amico Mou ed ennesima potenziale remuntada al contrario. Per fortuna gli ingressi di Dybala e Malen hanno portato nerbo all'attacco portando al calcio di rigore del 2-2 finale: giocata sontuosa sull'asse Soulè-Malen-Dybala con tiro di Soulè respinto dalla mano di Vitinha. Che Nyberg non vede, con i giallorossi che rischiano poi di subire sul ribaltamento di fronte il gol del 3-2: per fortuna il Var tira le orecchie all'arbitro, lo richiama al monitor e dal dischetto Malen non perdona.
Una Roma che ha messo in mostra grande personalità: gara spigliata fin dall'inizio, vantaggio lampo dopo meno di cinque minuti sull'asse Soulè-Hermoso. Lo spagnolo ruba palla ad Akliouche e la serve all'argentino, che dribbla e ricama andando sul fondo e mettendo in mezzo un pallone che Hermoso piazza alle spalle di Safonov. Poi quel calcio d'angolo ancora una volta fatale: sul cross di Mayulu l'incornata vincente di Zabarnyi ha fatto riavvolgere il nastro alla notte del tris Real su corner. Il centrale francese salta indisturbato dietro a un Soulè passivo e a un Ndicka che rimane stranamante impalato. Percentuali di colpa? Tutto opinabile, per noi sono al 70 per cento di Ndicka e al 30 per cento di Soulè. E sul rigore conquistato e trasformato da Dembelè c'era il rischio che si materializzasse l'ennesima eurobeffa. Invece no, perché la Roma non è mai uscita dalla partita e quell'azione veemente Soulè-Malen-Dybala-Soulè sfociata nel mani di Vitinha ha regalato dal dischetto il pareggio di Malen, implacabile come sempre da quando è arrivato nella Capitale. Per lui gol numero 17 in stagione (5 in Champions più 17 in Serie A) per un anno solare che dice 32 reti in 36 presenze.
Con il pareggio al Parco dei Principi la Roma sale a quota 5 ed è oggi al 25esimo posto, prima delle escluse. Ma la condizione della squadra di Gasp e il calendario inducono all'ottimismo. Nelle tre ultime partite i giallorossi se la vedranno all'Olimpico contro Sporting Lisbona e Lille e in mezzo ci sarà la trasferta di Atene con l'Aek. Sette punti sono più che alla portata ma nove non sono del tutto impossibili...
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