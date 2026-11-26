Una Roma che ha messo in mostra grande personalità: gara spigliata fin dall'inizio, vantaggio lampo dopo meno di cinque minuti sull'asse Soulè-Hermoso. Lo spagnolo ruba palla ad Akliouche e la serve all'argentino, che dribbla e ricama andando sul fondo e mettendo in mezzo un pallone che Hermoso piazza alle spalle di Safonov. Poi quel calcio d'angolo ancora una volta fatale: sul cross di Mayulu l'incornata vincente di Zabarnyi ha fatto riavvolgere il nastro alla notte del tris Real su corner. Il centrale francese salta indisturbato dietro a un Soulè passivo e a un Ndicka che rimane stranamante impalato. Percentuali di colpa? Tutto opinabile, per noi sono al 70 per cento di Ndicka e al 30 per cento di Soulè. E sul rigore conquistato e trasformato da Dembelè c'era il rischio che si materializzasse l'ennesima eurobeffa. Invece no, perché la Roma non è mai uscita dalla partita e quell'azione veemente Soulè-Malen-Dybala-Soulè sfociata nel mani di Vitinha ha regalato dal dischetto il pareggio di Malen, implacabile come sempre da quando è arrivato nella Capitale. Per lui gol numero 17 in stagione (5 in Champions più 17 in Serie A) per un anno solare che dice 32 reti in 36 presenze.