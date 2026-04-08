Champions League, il Psg sul velluto col Liverpool: 2-0 e semifinale a un passo

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Tutto facile per i campioni in carica: Doué e Kvaratskhelia stendono i Reds nell’andata dei quarti
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Il Psg mette un piede e mezzo in semifinale di Champions League: nella gara di andata dei quarti di finale la squadra di Luis Enrique piega 2-0 il Liverpool a Parigi in un match dominato dall’inizio alla fine. Doué stappa la partita all’11’, poi rischia più volte di raddoppiare nel primo tempo. A mettere il sigillo al match ci pensa l’ex Napoli Kvaratskhelia, al 65’ su assist di Joao Neves. Reds ko e a un passo dall’eliminazione.
Il Paris Saint-Germain manda un segnale alle rivali in Champions League: i campioni in carica offrono una prova di forza totale al Parco dei Principi contro il Liverpool, vincendo 2-0 e creando una quantità enorme di occasioni da gol. Pronti via e gli uomini di Luis Enrique cercano subito il vantaggio, che arriva all’11’: Doué calcia col destro da posizione defilata sulla sinistra dal limite dell’area, bucando Mamardashvili sotto la traversa. Il francese va ad un passo dal raddoppio più volte, al 37’ si divora il 2-0.
Dopo l’intervallo i parigini continuano a premere sull’acceleratore, con gli inglesi che non riescono minimamente a reagire. Anche Dembelé flirta con il gol, ma per il colpo del ko bisogna aspettare il 65’: triangolazione perfetta tra Kvaratskhelia e Joao Neves, con il portoghese che imbuca per il georgiano che non sbaglia e fa 2-0. Anche nella mezzora finale i Reds rischiano di subire il tris, senza mai riuscire a impensierire la difesa francese. Vince il Psg 2-0 e si regala un grande vantaggio in vista della gara di ritorno ad Anfield tra sei giorni.
LE STATISTICHE
Il Paris Saint-Germain non ha perso nessuna delle sue ultime otto partite a eliminazione diretta in Champions League (7V 1N), eguagliando la striscia di imbattibilità più lunga per una squadra francese in questa particolare fase nella competizione (otto anche per il Lione tra aprile 2004 e marzo 2006).
Il Liverpool ha registrato la percentuale di possesso palla più bassa sotto la gestione di Arne Slot in tutte le competizioni (26%), superando il precedente record negativo dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro lo stesso PSG della scorsa stagione (30%). Con tre tiri tentati, è inoltre il secondo totale più basso per i Reds in questo periodo, dietro solo alla loro precedente trasferta al Parco dei Principi (due).
Il Paris Saint-Germain ha vinto le sue ultime cinque partite in tutte le competizioni, eguagliando la sua serie stagionale di successi più lunga stabilita tra agosto e settembre 2025.
Il Liverpool ha perso 16 partite in tutte le competizioni in questa stagione, il totale più alto dal 2014/15 (18). I Reds hanno registrato quattro sconfitte consecutive in trasferta per la prima volta dall'aprile 2012.
Luis Enrique ha appena ottenuto la sua 48ª vittoria in Champions League in occasione della sua 75ª partita diretta nella competizione (9N 18P). Lo Spagnolo vanta la più alta percentuale di vittorie tra gli allenatori con 50 o più partite (64%).
Dall’inizio della scorsa edizione del torneo nessuna squadra ha vinto più partite in Champions League rispetto al PSG (19, come l’Arsenal).
Khvicha Kvaratskhelia è il primo calciatore a segnare in quattro partite consecutive della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League in una singola stagione dopo Karim Benzema nel 2021-22 (cinque), nonché il primo giocatore del Paris Saint-Germain in assoluto a segnare in quattro partite consecutive della fase a eliminazione diretta della competizione.
Khvicha Kvaratskhelia ha segnato cinque gol in casa in questa Champions League, uno in più rispetto a quelli realizzati in gare interne nelle precedenti tre annate (quattro) - nessun giocatore del club transalpino ha segnato più gol in casa in una singola edizione della competizione (cinque anche Messi nel 2021/22, Kylian Mbappé nel 2022/23 e Vitinha nel torneo in corso).
Da quando è arrivato al Paris Saint-Germain all'inizio del 2025, Khvicha Kvaratskhelia è il giocatore del club transalpine che ha partecipato a più gol in Champions League (17 - 11 gol, 6 assist).
Quello registrato contro il PSG è l'indice xG più basso per il Liverpool (0,18) in questa stagione in tutte le competizioni - inoltre, solo per la seconda volta in questa annata i Reds non sono riusciti a effettuare nemmeno un tiro in porta (l'altro precedente contro l'Arsenal a gennaio)
A 20 anni e 309 giorni, Désiré Doué è diventato il sesto giocatore a segnare almeno 10 gol in Champions League prima di compiere 21 anni, dopo Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham e Karim Benzema.
Désiré Doué ha segnato cinque gol in nove presenze in questa Champions League, lo stesso numero di reti realizzato nella scorsa edizione della competizione, ma in quasi il doppio delle gare disputate (16).
Tra i giocatori che hanno segnato almeno 10 gol e servito almeno cinque assist nelle ultime due edizioni della Champions League solamente Lamine Yamal (classe 2007) è più giovane di Désiré Doué (classe 2995 – 10G 5A).
Désiré Doué ha preo parte a 11 gol in 14 partite della fase a eliminazione diretta della Champions League (sette reti, quattro assist).
Warren Zaïre-Emery del Paris Saint-Germain FC è diventato il giocatore più giovane a raggiungere le 40 presenze in UEFA Champions League (20 anni e 31 giorni), superando il record detenuto da Jude Bellingham (21 anni e 164 giorni alla sua 40ª presenza nel dicembre 2024).
Il Liverpool non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio in una gara di Champions League per la prima volta dalla sfida contro l'Atalanta del 25 novembre 2020.
Il Liverpool non è riuscito a effettuare nemmeno un tiro nel primo tempo di una partita in tutte le competizioni dalla gara dei quarti di finale di Champions League del 2020-21 contro il Real Madrid all'Estadio Alfredo Di Stéfano.