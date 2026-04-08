Champions League, il Psg sul velluto col Liverpool: 2-0 e semifinale a un passo

Dopo l’intervallo i parigini continuano a premere sull’acceleratore, con gli inglesi che non riescono minimamente a reagire. Anche Dembelé flirta con il gol, ma per il colpo del ko bisogna aspettare il 65’: triangolazione perfetta tra Kvaratskhelia e Joao Neves, con il portoghese che imbuca per il georgiano che non sbaglia e fa 2-0. Anche nella mezzora finale i Reds rischiano di subire il tris, senza mai riuscire a impensierire la difesa francese. Vince il Psg 2-0 e si regala un grande vantaggio in vista della gara di ritorno ad Anfield tra sei giorni.