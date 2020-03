Coronavirus, furia Klopp coi tifosi che gli tendono la mano: "F... idioti"

NON SI SCHERZA

Con il coronavirus non si scherza. E il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp diventa una furia quando, all'ingresso in campo ad Anfield negli ottavi di ritorno contro l'Atletico Madrid, alcuni tifosi dei Reds allungano le mani cercando il 'cinque': "Tirate via le mani, fottuti idioti".

Klopp non transige sull'argomento coronavirus. Qualche giorno fa in conferenza stampa, a un giornalista che gli chiedeva una opinione sul virus che sta mettendo in ginocchio milioni di persone, aveva risposto: "Non tollero che su un argomento così serio si chieda a me. Sono solo uno con un berretto e una barba tagliata male, preoccupato come voi".