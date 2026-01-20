Copenaghen-Napoli, Conte: "C'è delusione: queste partite vanno vinte, ci siamo complicati la vita da soli"

Il Napoli getta al vento una grande occasione, si fa rimontare in vantaggio di un gol e di un uomo e ora la strada per i playoff di Champions è in salita. Lo sa bene Antonio Conte, che nonostante l'emergenza aveva il match point sulla racchetta ma continua a 'litigare' con le partite europee (primo pareggio in trasferta dopo tre sconfitte) e ancora una volta esce dal campo con l'amaro in bocca: "Dobbiamo essere delusi perché la partita si era messa nelle migliori condizioni per essere vinta e fare uno step in avanti per giocarci i play off. Potremmo avere mille attenuanti, ma oggi non vanno bene. Queste partite le devi vincere, per la quarta volta abbiamo dimostrato di fare fatica fuori casa in Champions: forse significa che il livello nostro non è per questa competizione. Al netto delle assenze e della stanchezza, queste partite vanno vinte. C'è delusione perché non siamo riusciti a farlo, in questo momento forse il livello non è per queste competizioni. Abbiamo fatto solo 8 punti, c'è poco da parlare e solo da essere arrabbiati con nei stessi perché avevamo un'occasione importante per la posta in palio: si era messa in discesa, ma ce la siamo messa in salita da soli".