Tottenham, Conte: "Tanto ancora da lavorare, ma siamo usciti coi campioni d'Italia"

© Getty Images

Antonio Conte commenta così l'eliminazione del suo Tottenham dalla Champions League, dopo lo 0-0 di Londra contro il Milan: "Il mio rapporto con la Champions? Non parliamo dell'allenatore, parliamo sempre delle squadre - ha detto il tecnico ai microfoni di Prime Video -. Quando si vince vincono le squadre e lo stesso vale quando si perde. Mi fa sorridere questa considerazione... Questa è una squadra che sicuramente deve lavorare tanto per diventare competitiva a livelli importanti come richiesto per chi gioca in Premier League. C'è un bel po' di strada da fare. Io sono qui da 14 mesi, non dimentichiamoci che l'anno scorso siamo usciti ai gironi in Conference League, mentre quest'anno abbiamo fatto un step in avanti, vincendo il girone di Champions. Poi agli ottavi abbiamo incontrato la squadra campione d'Italia, mentre noi non vinciamo nulla da tantissimo tempo. A livello di storia si sono incontrate due squadre molto differenti, noi abbiamo fatto già un miracolo ad arrivare in Champions l'anno scorso".