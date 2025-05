Inter-Barcellona, l'Uefa promuove Marciniak: "Nessun problema nell'arbitraggio"

Per i dirigenti, i giocatori e lo staff del Barcellona il motivo principale dell'eliminazione in semifinale di Champions League per mano dell'Inter ha un nome e un cognome: Szymon Marciniak. L'arbitro polacco è finito nel mirino dei catalani per alcune decisioni giudicate sbagliate, ma la Uefa non la pensa allo stesso modo. Contattati da Marca, un esponente della Uefa avrebbe risposto con un eloquente: "Non ci sono stati problemi nell'arbitraggio".