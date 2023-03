Porto, Conceiçao: "Inter ricca di campioni, le difficoltà in campionato non incideranno"

VERSO PORTO-INTER

Il tecnico dei lusitani alla vigilia della sfida Champions: "Vogliamo essere intensi, bravi nel pressing, aggressivi e intelligenti"

Il Porto di Sergio Conceiçao è chiamato a ribaltare l'1-0 incassato a San Siro contro l'Inter e il tecnico lusitano sembra avere le idee chiare su come affrontare il match di ritorno: "Sarà una partita equilibrata, molto difficile, contro una squadra ricca di ottimi giocatori - le sue parole in conferenza stampa -. Conosciamo il nostro avversario ma soprattutto sappiamo bene cosa siamo capaci di fare. Vogliamo essere intensi, bravi nel pressing, aggressivi e intelligenti".

L'andamento altalenante dei nerazzurri in campionato, secondo Conceiçao, non inciderà sul loro atteggiamento nella notte di Champions League: "Non sono l'allenatore dell'Inter, ma tutte le sconfitte sono pesanti per un club abituato a vincere come loro. Le partite di Champions, però, sono diverse. A livello mentale i problemi scaturiti dal ko in campionato non entreranno in campo domani".

Rispetto alla gara d'andata potrebbero cambiare alcune cose: "Le partite possono essere simili, ma non saranno mai uguali. Dipenderà anche dai giocatori che scenderanno in campo nell'Inter, per esempio credo ci siano dubbi sulla presenza o meno di Skriniar. Non so se giocherà Dumfries, se ci sarà Gosens... Poi davanti hanno Dzeko, Lukaku e Lautaro: di questi ne giocheranno solo due. Inoltre dipenderà dalla strategia che adotteremo noi. Noi la partita l'abbiamo preparata in accordo con quelle che sono le nostre caratteristiche di squadra. In queste partite di altissimo livello dobbiamo giocare come sappiamo, nel modo in cui ci sentiamo più a nostro agio. Se ci adattassimo troppo al nostro avversario le cose potrebbero non andare come vogliamo. Siamo a metà sfida. Abbiamo 90 minuti per provare a ribaltare il risultato, ma per farlo dovremo essere intelligenti. Sarà importante non andare all'assalto, servirà essere pazienti e con la giusta aggressività".

L'ex centrocampista ha spiegato che dovrà fare a meno dell'esterno destro Joao Mario: "È indisponibile, domani sera non ci sarà. Taremi e Toni Martinez invece fanno parte del gruppo e sono disponibili, domani vedremo chi partirà dall'inizio e chi no, oppure se lo faranno insieme. Centrocampo? Dipenderà tutto dalla strategia. L'Inter ha 8 giocatori nella parte centrale del campo, noi però dovremo agire come ci sentiamo più comodi".

GALENO: "SE RIMANIAMO CALMI E CONCENTRATI PASSEREMO NOI"

In conferenza è intervenuto anche Wenderson Galeno: "Dovremo restare calmi e concentrati sulla nostra partita e sono certo che passeremo il turno - le parole dell'attaccante brasiliano -. Personalmente ho lavorato molto bene durante la settimana, sto bene e spero di poter partire dall'inizio domani sera. Fondamentali i tifosi? Giochiamo in casa quindi sì, con i nostri tifosi è più semplice. Ci aspettiamo da parte loro l'appoggio per tutti i 90 minuti. Ho la certezza che faremo bene il nostro lavoro e che daremo tutto quello che abbiamo sul campo".