Chelsea, Potter sfida il Milan: "Importante vincere in casa"

VERSO CHELSEA-MILAN

Il tecnico dei Blues in conferenza alla vigilia della sfida ai rossoneri: "Leao? Giocatore top..."

Se il Milan si lecca le ferite e deve fare i conti con ben otto assenze, il tecnico del Chelsea, Graham Potter, può certamente sorridere dopo l’allenamento di rifinitura alla vigilia del big match di Champions contro i rossoneri. Il portiere Edouard Mendy ha lavorato regolarmente con i compagni di reparto, presenti in gruppo anche Marc Cucurella e N'Golo Kante: "Si sono allenati tutti e posso dire che stanno bene anche se non sono al massimo" ha dichiarato l'ex Brighton, che in conferenza stampa non ha perso l'occasione per una puntura di mercato ai rossoneri: "Leao? Mi ha impressionato positivamente, è un top top giocatore, poi quello che sarà in futuro non saprei ma sta giocando davvero bene col Milan".

"Chissà se può giocare in Premier League o meno. Ne ha le capacità questo è certo. Da quello che vedo, sta influenzando le partite a livello più alto, contro i migliori avversari", ha aggiunto Potter parlando del portoghese, a cui la scorsa estate i Blues avevano fatto più di un pensiero.

"Giochiamo con una squadra diversa dal Salisburgo, una squadra fenomenale - ha dichiarato poi il tecnico presentando la sfida di Stamford Bridge - ogni gara è diversa da quella prima. Abbiamo tante aspettative, sarà una sfida interessante per noi e vogliamo il risultato. Dovremo provare a fare punti, è importante vincere in casa, dovremo essere al nostro massimo livello e spero ci sarà una grande atmosfera nello stadio".

Al fianco di Potter in conferenza anche un ex del nostro calcio come Kalidou Koulibaly, che finora a Londra ha trovato poco spazio: "Sono rimasto impressionato. Tutti dicono che vorrebbero giocare sempre, ma la sua risposta in allenamento è più che positiva. In Premier League le cose sono un po' diverse, è un giocatore incredibile e presto giocherà sicuramente".

A proposito di ex, Potter ha parlato anche di Olivier Giroud, 3 anni e 39 gol con la maglia dei Blues ("E' un giocatore fantastico, ha forza e qualità ed è un giocatore importante per il Milan. Mi ha impressionato quello che ha fatto."), e di Aubameyang, un anno nelle giovanili del Milan: "Il meglio per lui è giocare a calcio, mettere ciò che è successo in estate nel passato e cercare di essere felice. Secondo me ci stiamo riuscendo, è professionale e felice coi compagni. All'inizio non è stato semplice per lui, soprattutto per le questioni di famiglia".

Infine una battuta di mercato sul possibile arrivo a Londra di Cristiano Ronaldo: "Io non parlo di altri giocatori. Ho rispetto per quel giocatore e per tutti gli altri, ma se non sono miei giocatori io non posso commentare". A meno che non si tratti di Leao a quanto pare...

