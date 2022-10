Milan, Pioli ritrova Origi ma fa la conta degli infortunati: scelte obbligate col Chelsea

© Getty Images

L'emergenza infortuni continua, gli assenti aumentano, Pioli ha gli uomini contati. Nella rifinitura di stamani a Milanello - tra degenti di lungo corso e no - erano nove i giocatori fuori causa: Maignan, Theo Hernandez, Calabria, Kjaer, Messias, Bakayoko, Saelemaekers, Florenzi e Ibrahimovic. Detto che Maignan, Bakayoko e Ibra non sono inseriti nella lista Champions (il portiere francese potrà tornare in Europa dopo il 25 ottobre), per la trasferta contro il Chelsea i grattacapi di formazione per l'allenatore rossonero non mancano, soprattutto per quanto riguarda la fascia destra dove con tutta probabilità dovrà adattare il jolly Krunic. La buona notizia è invece il pieno recupero di Origi.