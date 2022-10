Cristiano Ronaldo, rottura definitiva con lo United: via a gennaio

AMORE AL CAPOLINEA

La panchina nel derby la goccia che ha fatto traboccare il vaso: CR7 cerca una squadra che giochi la Champions

© Getty Images Tra Cristiano Ronaldo e Manchester United siamo alla rottura definitiva e il portoghese lascerà l'Inghilterra a gennaio. LA goccia che ha fatto traboccare definitivamente il vaso è stata la panchina nel derby di domenica perso per 6-3. Ne sono convinti i media d'Oltremanica, che mettono in risalto come CR7 abbia giocato solo 80 minuti in Premier League e non parta titolare dallo 0-4 subito con il Brentford a inizio settembre.

Il cinque volte Pallone d'Oro in estate ha fatto di tutto per cambiare aria, ma tutti i tentativi del suo potente agente Jorge Mendes di trovargli un top team in Europa sono stati un buco nell'acqua. Ronaldo vuole giocare ancora in Champions League e anche per questo motivo settimane fa ha detto no al ricco biennale da 242 milioni di euro dall'Arabia Saudita da parte dell'Al-Hilal.

In casa United si sono ormai convinti che la cosa migliore per tutti sia lasciarlo andare. Tocca ora a Mendes trovare al 37enne fenomeno una squadra che giochi gli ottavi di Champions League.

