Champions, violenza a Parigi prima di Psg-Newcastle

Alta tensione a Parigi prima della decisiva sfida di Champions League tra Psg e Newcastle. Un pub della città francese, in cui si trovavano i tifosi inglesi arrivati in città il giorno prima della partita, è stato preso d'assalto dagli ultras parigini: tavoli e sedie in frantumi, fumogeni e armi in quello che è stato un vero e proprio assalto e che ricorda da vicino quanto fatto dagli ultras rossoneri sui navigli prima di Milan-Psg. Livello di allerta alto anche per i tifosi del Dortmund a Milano.