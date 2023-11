Milan-Psg, scontri tra tifosi sui Navigli: accoltellato un francese

CHAMPIONS LEAGUE

Secondo le prime ricostruzioni, un centinaio di supporter rossoneri ha assaltato con caschi e fumogeni i parigini, si tratterebbe di una vendetta dopo i tafferugli in tribuna a Parigi

Scene di guerriglia sui Navigli nella notte che ha preceduto il giorno della sfida in Champions League tra Milan e Psg. Come riporta Il Corriere della Sera un centinaio di ultras rossoneri, tutti vestiti di nero come da tipica divisa dei 'Banditi', ha assaltato con caschi e fumogeni i tifosi francesi che stavano bevendo fuori dai locali di Ripa di Porta ticinese. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, il bilancio è di diversi feriti tra i tifosi francesi, di cui uno trasportato in ospedale in codice rosso dopo essere stato colpito da due coltellate. Ferito, in modo non grave, anche un agente.

La ricostruzione - Ciò che è successo sui Navigli poco dopo la mezzanotte di ieri sarebbe un agguato pianificato, probabilmente una vendetta dopo i tafferugli che si erano verificati fuori dallo stadio e nel settore ospiti a Parigi durante la partita di andata. Un assalto che ha lasciato per terra un tappeto di vetri, bottiglie e bicchieri in frantumi, tavoli e sedie distrutti, ma non risultano al momento fermati tra i tifosi rossoneri. Come riporta Il Corriere della Sera, la squadra tifoserie della Digos è già al lavoro nel tentativo di identificare gli autori grazie ai filmati delle telecamere della zona. Di certo l'episodio fa alzare ulteriormente la tensione, già alta perché il match è considerato una partita a rischio elevato.

Identificati 73 francesi - Secondo quanto comunicato dalla Questura, la polizia ha fermato e identificato 73 cittadini francesi tifosi del Psg. Successivamente, alle 00:05, un gruppo di circa cinquanta persone, presumibilmente tifosi del Milan come appurato da testimonianze, è giunto dall'Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi su Ripa di Porta Ticinese dove si trovavano i tifosi del Paris e si sono resi protagonisti di una serie di azioni violente per poi fuggire verso via Argelati.

Un fermo - Un tifoso francese è stato ferito in modo grave da due coltellate a una gamba ed è stato trasportato all'ospedale Policlinico. Per riportare la situazione alla normalità, in piazza XXIV Maggio si sono rese necessarie da parte delle forze dell'ordine alcune cariche di alleggerimento verso i tifosi francesi. In quei frangenti, un poliziotto è stato colpito a una gamba da un oggetto contundente riportando una ferita lacero-contusa, mentre un altro è stato colpito da un altro oggetto e ha riportato una ferita al labbro. Il responsabile dell'ultimo ferimento è stato fermato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Vedi anche Milan Milan, dentro o fuori col Psg: Pioli si gioca un pezzo di futuro