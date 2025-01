Playoff Champions League, niente derby: Juventus-PSV, Feyenoord per il Milan e Bruges per l'Atalanta

Il Bruges in questa stagione è ormai un vecchio compagno di viaggio delle formazioni italiane. Dopo l'1-3 in casa del Milan, arrivato però in inferiorità numerica per più di un tempo a San Siro e non senza far penare i rossoneri, i belgi hanno bloccato sullo 0-0 la Juventus in casa. Ora arriva l'Atalanta di Gasperini in una sfida che vede il ritorno di De Ketelaere nella squadra che lo ha lanciato a grandi livelli.