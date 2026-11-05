Champions, quanti punti servono alle italiane? Inter e Como per la top8, Roma e Napoli verso il playoff

L'Inter ha parzialmente sistemato la sua Champinos League. I nerazzurri infatti dopo le due sconfitte con Real e Bruges hanno risposto con altrettanti successi su Shakhtar e Feyenoord. Un rendimento che, al momento, vale il 15esimo posto del maxi girone. Chivu e i suoi per sperare in un posto nella top8 dovranno essere praticamente perfetti da qui alla fine: servono almeno 10 punti nelle quattro partite rimaste contro Stoccarda, Liverpool, Borussia Dortmund e Slovan Bratislava. L'Inter, superando lo Stoccarda, avrebbe la possibilità di giocarsi la qualificazione diretta con Dortmund e Reds. Per l'aritmetica certezza dei playoff invece basteranno 4 punti.