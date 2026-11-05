PROIEZIONI

Champions, quanti punti servono alle italiane? Inter e Como per la top8, Roma e Napoli verso il playoff

Giunti a metà della League Phase è tempo di bilanci: lombarde ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi, a Gasp e Max servono almeno 7 punti

05 Nov 2026 - 11:30
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Giro di boa in Champions League. Dopo quattro giornate la classifica delle italiane è spezzata: Inter e Como possono lottare per in posto nella top8 mentre Roma e Napoli dovranno sudarsi il playoff. Secondo le proiezioni di queste prime giornate e le passate edizioni con 16 punti si va all'81% agli ottavi, mentre per disputare i sedicesimi al 95% dovrebbero bastarne 10.

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Inter, corsa a tre per gli ottavi

 L'Inter ha parzialmente sistemato la sua Champinos League. I nerazzurri infatti dopo le due sconfitte con Real e Bruges hanno risposto con altrettanti successi su Shakhtar e Feyenoord. Un rendimento che, al momento, vale il 15esimo posto del maxi girone. Chivu e i suoi per sperare in un posto nella top8 dovranno essere praticamente perfetti da qui alla fine: servono almeno 10 punti nelle quattro partite rimaste contro Stoccarda, Liverpool, Borussia Dortmund e Slovan Bratislava. L'Inter, superando lo Stoccarda, avrebbe la possibilità di giocarsi la qualificazione diretta con Dortmund e Reds. Per l'aritmetica certezza dei playoff invece basteranno 4 punti.

Como, speranza top8

 Ancora più in alto dei nerazzurri nella classifica della League Phase c'è il Como. Gli uomini di Fabregas con 3 vittorie e una sconfitta, ma soprattutto 19 gol fatti e 6 subiti, guidano il gruppo di squadre a 9 punti dal quarto posto. L'unico neo fin qui, la sconfitta di Rotterdam, che avrebbe potuto proiettare i lariani quasi sicuramente nella top8. Invece per guadagnarsi la qualificazione diretta agli ottavi ci sarà da sudare. Le prossime quattro saranno con Aek, Betis Psg, Barcellona: per evitare i sedicesimi serviranno 7 punti. Per crederci obbligatorio vincere le prossime due, e poi sperare di strappare un punto contro quelle che, al momento, sono le due migliori squadre in Europa. 

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Roma, tanti rimpianti ma playoff alla portata

 La Roma può davvero mangiarsi le mani. I giallorossi sono andati a pochi minuti dal battere Real Madrid prima e Manchester United poi. In entrambi i casi però i minuti finali sono stati fatali e ora la classifica ne risente. I giallorossi hanno raccolto 4 punti fin'ora, frutto del successo interno contro lo Slovan e il pari esterno con il Fenerbahce. I prossimi impegni saranno contro Psg, Sporting, Aek e Lille: da questo da questo ciclo dovranno uscire almeno 6 punti per avere la certezza di un posto nei playoff. 

Napoli, dura ma possibile

 Percorso più complesso invece per il Napoli, che ha persob delle quattro partite disputate in Champions. Ma anche per gli azzurri c'è speranza di centrare il playoff: contro City, Bruges, Sabah e Viking bisogna raccogliere almeno 7 punti. Il più si deciderà nelle prossime due: la trasferta a Manchester e la sfida ai belga in casa. Se tra queste due partite gli azzurri riusciranno a raccogliere almeno 1 punti il finale di girone contro Sabah e Viking potrebbe aiutare Allegri. 

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