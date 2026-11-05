Cristiano Ronaldo lascia il Portogallo: "È giunto il momento di restituire la maglia numero 7"

Il fuoriclasse di Funchal ha annunciato ufficialmente che "è giunto il momento di restituire la maglia numero 7", spiegando come il cimelio non sia mai stato solo suo: "Non ho mai sentito che appartenesse esclusivamente a me, ma per 23 anni ho avuto il privilegio e la responsabilità di difenderla e portarla con me sul campo e in giro per il mondo. Oggi è arrivato il momento di tramandarla alla generazione futura".