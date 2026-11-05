Como schiacciasassi: record di gol, Liberali come Balotelli, Papaccioli meglio. Douvikas insegue Del Piero

In un Como a forte vocazione estera, c'è stata gloria anche per due ragazzi italiani. Il primo è Mattia Liberali che quattro minuti dopo il suo ingresso in campo è riuscito a mettere anche la sua firma nella goleada: a 19 anni, sei mesi e 29 giorni, Liberali è diventato il calciatore italiano più giovane a segnare in Champions League dai tempi di Mario Balotelli nel 2009. Nemmeno il tempo di spolverare gli almanacchi che il 2008 Matteo Papaccioli, nei minuti di recupero, ha deciso di unirsi alla festa, cancellando di fatto il record del compagno. L'unico neo della creatura creata sul lago da Fabregas era la mancanza di azzurro: ora nel Como dei record c'è anche uno spruzzo d'Italia.