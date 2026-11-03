Champions, Manchester Utd-Roma 3-2: giallorossi battuti in rimonta

La Roma cade di nuovo in Champions League, e lo fa ancora dopo essere andata avanti di due gol: a Old Trafford lo United rimonta da 0-2 e vince 3-2. I giallorossi partono subito forti, sfruttando le difficoltà di uno United sempre più in crisi, e all’11’ vanno avanti con Soulé: l’argentino riceve in area un cross di Mora e, tutto solo, ha il tempo di controllare e battere Lammens. Passano pochi minuti, e Malen si presenta dal dischetto per un fallo di mano di Heaven, l’olandese non sbaglia e al 17’ è già 2-0 Roma. Nei restanti minuti i giallorossi vanno vicini anche al terzo gol, di nuovo con i due marcatori, mentre l’unica occasione per i Red Devils capita sui piedi di Bruno Fernandes, che da ottima posizione calcia alto.