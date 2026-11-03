Champions, Manchester Utd-Roma 3-2: giallorossi battuti in rimonta

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
La Roma cade di nuovo in Champions League, e lo fa ancora dopo essere andata avanti di due gol: a Old Trafford lo United rimonta da 0-2 e vince 3-2. I giallorossi partono subito forti, sfruttando le difficoltà di uno United sempre più in crisi, e all’11’ vanno avanti con Soulé: l’argentino riceve in area un cross di Mora e, tutto solo, ha il tempo di controllare e battere Lammens. Passano pochi minuti, e Malen si presenta dal dischetto per un fallo di mano di Heaven, l’olandese non sbaglia e al 17’ è già 2-0 Roma. Nei restanti minuti i giallorossi vanno vicini anche al terzo gol, di nuovo con i due marcatori, mentre l’unica occasione per i Red Devils capita sui piedi di Bruno Fernandes, che da ottima posizione calcia alto.
Nella ripresa il Manchester United inizia meglio, e al 55’ si guadagna un calcio di rigore. Vasquez para su Bruno Fernandes, ma sulla respinta interviene Cristante, che al momento della battuta aveva il ginocchio oltre la linea: l’arbitro decide di far ripetere e questa volta il portoghese segna, accorciando così le distanze. Passano pochi minuti, e la squadra di Carrick sfiora anche il gol del pari, ma il tiro di Mbeumo colpisce prima il palo destro, poi quello sinistro, senza mai superare la linea. La Roma tiene fino all’83’, poi – come successo contro il Real Madrid – crolla e si fa rimontare. Nella prima occasione Balerdi liscia clamorosamente all’interno dell’area di rigore, e la palla finisce a Cunha che da due passi fa 2-2. Nella seconda il difensore argentino manca di nuovo l’impatto col pallone, e l’attaccante brasiliano dei Red Devils controlla e batte Vasquez con una gran botta da dentro l’area di rigore: 3-2 United e doppietta in pochi minuti per lui, che al 91’ si fa anche cacciare per un brutto intervento su Balerdi. Finisce così 3-2 per i Red Devils: altra beffa per la Roma, che perde un’altra occasione da situazione di vantaggio. Il Manchester United ritrova la vittoria, che mancava da quasi due mesi (4-0 contro il Sabah).
IL TABELLINO
MANCHESTER UNITED-ROMA 3-2
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire (43’ s.t. de Ligt), Heaven (30’ s.t. Martinez), Dalot; Mainoo, Baleba (6’ s.t. Tielemans); Mbeumo, Bruno Fernandes (43’ s.t. Mount), Diallo (30’ s.t. Lacey); Cunha. Allenatore: Micheal Carrick.
A disposizione: Heaton, Darlow, Mazraoui, Martinez, de Ligt, Fletcher, Andrey Santos, Mount, Tielemans, Lacey, Amass, Zirkzee.
ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini (31’ s.t. Ghilardi), Balerdi, Hermoso (31’ s.t. Ndicka); Rensch (21’ p.t. Lulli), Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora (1’ s.t. Pisilli), Malen (31’ s.t. Castro). Allenatore: Gian Piero Gasperini
A disposizione: De Marzi, Molina, Ghilardi, Ndicka, Koulierakis, Di Nunzio, Pisilli, Lulli, Castro.
ARBITRO: Gil Manzano (SPA)
MARCATORI: 11’ Soule (R), 17’ Malen (R), 58’ rig. Bruno Fernandes (M), 83’ e 86’ Cunha (M)
AMMONITI: Soule (R), Bruno Fernandes (M), Lulli (R), Malen (R), Heaven (M), Maguire (M)
ESPULSI: Cunha (M), per doppia ammonizione
LE STATISTICHE
Donyell Malen è il terzo giocatore della Roma a segnare per almeno tre gare di fila in UEFA Champions League dopo Antonio Cassano (tre nel 2004) e Edin Dzeko (cinque match nel 2018).
Dal suo debutto con la Roma a gennaio, Donyell Malen ha segnato 27 gol in tutte le competizioni. Solamente Harry Kane (39) e Raphinha (29) hanno realizzato più reti con un club nei cinque maggiori campionati europei nel periodo.
La Roma è la prima squadra a perdere due gare dopo essere stata in vantaggio di almeno due gol in una singola stagione di Coppa dei Campioni/Champions League.
Donyell Malen ha segnato 12 gol in tutte le competizioni in questa stagione, più di qualsiasi altro tra i giocatori della Serie A. Solo quattro, invece, hanno fatto meglio tra i calciatori dei cinque maggiori campionati europei (Raphinha, Mbappé, Haaland e Yamal).
La Roma è la squadra che ha perso più punti da posizione di vantaggio in questa UEFA Champions League: otto.
La Roma (in 17 minuti) è la squadra che ha segnato due gol più velocemente all'Old Trafford in una partita delle maggiori competizioni europee.
La Roma ha segnato due gol nei primi 20 minuti di una partita di Champions League per la prima volta dal 27 settembre 2017 (vs Qarabag).
Quello di Matías Soulé (dopo 10 minuti e 46 secondi) è il gol più veloce segnato dalla Roma dall’inizio di una partita di Champions League da quello di Konstantinos Manolas il 7 novembre 2018 (dopo 3 minuti e 39 secondi vs CSKA Mosca).
Matías Soulé è il quarto giocatore di nazionalità sportiva argentina a segnare con la Roma in Champions League dopo Gabriel Batistuta, Diego Perotti e Nahuel Molina.
Solo Ruud van Nistelrooij (cinque) ha segnato più gol su rigore di Bruno Fernandes (quattro, a pari merito con Wayne Rooney) con la maglia del Manchester United in UEFA Champions League.
Matheus Cunha ha realizzato la sua prima doppietta con il Manchester United alla sua 49ª presenza in tutte le competizioni.