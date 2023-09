Champions, Provedel tra i candidati per il miglior gol della settimana

La sua rete al debutto assoluto in Champions League al 95esimo contro l’Atletico Madrid ha fatto il giro del globo facendo emozionare tutto il mondo e ora Ivan Provdel, uno degli unici quattro portieri ad essere andato in gol nella storia della competizione, potrebbe anche vincere il premio Uefa per il miglior gol della settimana. Il portiere della Lazio è stato infatti inserito nei quattro prescelti e oltre a lui potranno essere votati dai tifosi anche Joao Felix, Teté e Fulgini.