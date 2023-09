Provedel e i suoi fratelli, quando il portiere ha il vizio del gol

IN BUONA COMPAGNIA

L'estremo difensore della Lazio come il turco Bolat, il primo nel 2009 a segnare su azione in Champions League, anche lui di testa

Ivan Provedel nella ristretta cerchia dei portieri-goleador c'era già entrato nel 2020, quando in Serie B con la maglia della Juve Stabia realizzò un gol simile a quello fatto all'Atletico all'Ascoli. Prima di ieri l'unico portiere italiano ad aver segnato in una competizione Uefa era stato Marco Amelia, che nel 2006 a Belgrado contro il Partizan regalò al Livorno l'1-1 all'88'. Provedel diventa anche il secondo portiere della storia a segnare in Champions League su azione: il primo fu il turco Bolat nel 2009, un colpo di testa in pieno recupero che regalò i tre punti allo Standard Liegi contro l'Az Alkmaar e la qualificazione all'Europa League.

Sono, invece, diversi i portieri goleador specialisti nei rigori e nelle punizioni. Dal tedesco Butt (che ne ha segnati addirittura 3 con tre maglie diverse - Amburgo nel 2000, Bayer Leverkusen nel 2002 e Bayern Monaco nel 2009 - ma contro lo stesso avversario, la Juventus - al funambolico Higuita, passando per Rogerio Ceni e Chilavert. Questi ultimi due con numeri da attaccanti di razza (129 centri per il brasiliano, 62 per il paraguayano).

Vedi anche Champions League Lazio, il gol di Provedel fa il giro del mondo: "Ho studiato da Immobile" Tornando in Italia, Michelangelo Rampulla è stato il primo portiere italiano a segnare su azione nel 1992 con la maglia della Cremonese contro l'Atalanta. Sempre di testa Massimo Taibi realizzò il pareggio in extremis in Reggina-Udinese 1-1 nel 2001. Se lo ricordano ancora sia i tifosi del Benevento che quelli del Milan la rete di Alberto Brignoli nel 2017 che rovinò l'esordio di Gattuso sulla panchina del Milan.