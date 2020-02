Champions, Piqué: "Napoli? Sarà una gara molto difficile"

VERSO NAPOLI-BARCELLONA

Sbarcato a Napoli con l'etichetta di grande favorito appiccicata addosso, il Barcellona tiene alte le antenne e prepara la gara di Champions del San Paolo con grande attenzione e la giusta dose di cautela. In fondo a Napoli è caduto anche il Liverpool, non esattamente l'ultima squadra del Mondo. Le insidie nascoste nella sfida agli azzurri sono molto chiare a Gerardi Piqué, che, alla vigilia, non ha mancato di sottolineare tutti i rischi dei blaugrana: "Credo sia la prima volta che Napoli e Barcellona si affrontano, è una partita difficile ma è sempre bello poter fare una esperienza nuova. Loro hanno un tifo molto caldo, ma è bello stare qui, cercheremo di fare risultato". Barcellona, Piqué: "Preferisco Messi a Maradona"

E ancora: "Da quando è arrivato il nuovo mister (Setien, ndr) ha portato le sue idee, cerchiamo di tenere palla e i risultati ci stanno aiutando. E' importante soprattutto per cercare di far bene da qui in avanti. Cosa mi preoccupa del Napoli? Molte cose, è vero che non sta facendo la sua migliore stagione però nelle ultime partite i risultati sono stati buoni. E' sicuro che ci creeranno problemi, hanno giocatori bravi sia dietro che davanti. Dovremo essere molto concentrati per cercare di fare un buon risultato".

"Al club interessa solo il risultato - ha concluso -, cioè vincere e fare bene in campo. Dobbiamo pensare alla partita e non ad altre cose, restando concentrati per ottenere un buon risultato a Napoli ed essere più tranquilli al ritorno. Il Napoli è migliorato ultimamente, come noi. Non siamo sicuramente noi i candidati principali al successo, ma abbiamo una grande squadra. Abbiamo la possibilità di vincere, ma dobbiamo pensare un passo alla volta. Al momento non sembriamo i più forti, ma magari ad aprile e maggio saremo in grande forma".