Champions, Orsato dirige City-Real: Guardiola tocca ferro

CHAMPIONS LEAGUE

Con l'arbitro italiano gli inglesi hanno perso l'ultima gara casalinga (nel 2018 con il Lione) e il ritorno della semifinale 2022 sempre contro i Blancos

© Getty Images Sarà Daniele Orsato ad arbitrare il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid che si giocherà mercoledi sera all'Etihad Stadium. Orsato sarà assistito dai guardalinee Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Quarto uomo Maurizio Mariani. Al Var Massimiliano Irrati, Avar Paolo Valeri. Il bilancio degli inglesi con il fischietto veneto è positivo (4 vittorie e 2 sconfitte), ma Pep Guardiola deve comunque toccare ferro perché era lui il fischietto il 19 settembre 2018 nell'1-2 contro il Lione, in quella che è l'ultima sconfitta casalinga in Champions di De Bruyne e compagni. Ma soprattutto, Orsato ha diretto il rocambolesco Real-City 3-1 del 4 maggio 2022, quando la squadra di Ancelotti pareggiò il 2-1 dell'andata nei minuti finali prima di conquistare la finale grazie a un rigore di Benzema nei tempi supplementari. In perfetta parità, invece, il bilancio degli spagnoli: in 8 confronti 4 vittorie e altrettante sconfitte.

Guardiola può consolarsi guardando ad altre statistiche: il Real Madrid ha affrontato 5 volte il Manchester City in trasferta e non ha mai vinto. L'ultima volta il ritorno della semifinale della passata edizione, un 4-0 e una lezione di calcio che non hanno lasciato scampo ai ragazzi di Ancelotti.

Per quanto riguarda gli altri match di ritorno dei quarti, Barcellona-Psg sarà arbitrata dal rumeno István Kovács, Atletico Madrid-Borussia Dortmund sara' diretta dallo sloveno Slavko Vincic e Bayern Monaco-Arsenal dall'olandese Danny Makkelie.

Vedi anche Calcio estero Premier League: Arsenal e Liverpool ko, il City si prende la vetta