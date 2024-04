Premier League: Arsenal e Liverpool ko, il City si prende la vetta

INGHILTERRA

I Gunners crollano 2-0 contro l’Aston Villa: in gol Bailey e Watkins nel finale. Reds sconfitti 1-0 dal Crystal Palace: decide Eze

© Getty Images Arsenal e Liverpool cadono in casa nella trentatreesima giornata di Premier League: ora in vetta alla classifica c'è il City, che sale a +2 sulle inseguitrici. I Gunners si arrendono 2-0 all’Aston Villa, che vince con le reti di Bailey (84’) e Watkins (87’). I Reds vengono invece sconfitti 1-0 dal Crystal Palace: in gol Eze al 14’. Festeggia il Fulham, vittorioso per 2-0 sul West Ham grazie alla doppietta di Pereira (9’ e 72’).

ARSENAL-ASTON VILLA 0-2

Nella giornata in cui il Liverpool perde ad Anfield contro il Crystal Palace, l’Arsenal non ne approfitta e crolla all’Emirates, battuto 2-0 dall’Aston Villa dell’ex Unai Emery. Il primo a bussare alla porta di Martinez è Havertz al 10’, ma l’argentino non si fa sorprendere. La partita si accende decisamente sul finale di primo tempo: al 38’ Watkins colpisce il palo, mentre un minuto dopo è ancora Martinez a salvare di piede sulla conclusione da due passi di Trossard. A sfiorare il vantaggio per i Gunners è quindi Saka: il suo classico tiro a giro di mancino si spegne però sul fondo. Nella ripresa enorme occasione per gli ospiti: Tielemans esplode un destro dalla distanza, ma la sua conclusione colpisce un clamoroso doppio legno. Nell’area di rigore opposta, è invece ancora una volta il solito Martinez a stoppare un nuovo tentativo di Gabriel Jesus. Il finale è però tutto a marchio Villans: Bailey sblocca l’incontro all’84’ e l’implacabile Watkins fa 2-0 tre minuti dopo. Due reti che regalano una preziosa vittoria alla squadra di Birmingham, che si lascia così alle spalle il Tottenham e sale da sola al quarto posto. Per l’Arsenal è un brusco stop: i Gunners restano insieme al Liverpool a 71 punti, scavalcati dal City (73).

LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE 0-1

Il rischio è che nel giro di dieci giorni il Liverpool possa rovinare quanto fatto di buono in sei mesi. Perché se il ko per 3-0 con l'Atalanta tiene i Reds decisamente più fuori che dentro l'Europa League, la sconfitta per 1-0 con il Crystal Palace, sempre ad Anfield, contro il Crystal Palace può compromettere anche la Premier, lasciando Klopp al suo ultimo anno sulla panchina dei Reds con "solo" la Carabao Cup. Che non è giornata si vede già al 14', quando Eze porta in vantaggio le Eagles. Azione sulla sinistra degli ospiti, con Mitchell che mette al centro per l'autore di vantaggio, tutto solo in area e libero di firmare l'1-0. I padroni di casa sono anche sfortunati, perché al 27' Endo colpisce la traversa e Salah e Luis Diaz sbattono su un super Henderson. Nel secondo tempo, Klopp inserisce Szoboszlai e Alexander-Arnold per Endo e Bradley, mentre a metà ripresa Jota e Gakpo sostituiscono Diaz e Nunez. Il copione, però, non cambia: Henderson para tutto e tiene la porta inviolata. Finisce così con il successo del Crystal Palace che sale a quota 33 e ipoteca la salvezza, mentre i Reds non riescono a restare in vetta: e ora anche la Premier può sfumare.

© Getty Images

WEST HAM-FULHAM 0-2

Andreas Pereira è il protagonista assoluto di West Ham-Fulham, che finisce 2-0 per i Cottagers grazie proprio alla doppietta del brasiliano. La prima rete arriva al 9', mentre il raddoppio al 72'. Nel mezzo, la conclusione di Coufal di poco a lato che non vale il momentaneo 1-1, ma dall'altra parte Willian e Muniz vengono fermati da Fabianski. Dopo la seconda rete, però, non c'è più partita: gli Hammers perdono 2-0 in Premier dopo aver incassato lo stesso risultato in Europa League col Leverkusen. Salendo a quota 42, il Fulham ottiene matematicamente la salvezza.