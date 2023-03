Champions, Nagelsmann: "Attenzione alle ripartenze del Psg, importante fermare Messi"

VERSO BAYERN-PSG

Muller: "Sarà una partita molto combattuta, anche la fortuna giocherà un ruolo importante"

© Getty Images "Il Psg ha una identità chiara e caratteristiche che si possono sfruttare, ma possono colpirti in ripartenza se commetti degli errori". Lo ha detto il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Paris Saint-Germain. "Un compito che avremo sara' quello di evitare di concedere troppo spazio alle nostre spalle - ha aggiunto - Sarà importante ostruire la linea di passaggio verso Messi e impedirgli di cambiar gioco".

Accanto a Nagelsmann, si è presentato in conferenza Thomas Muller. "Ognuno può decidere da sè chi è il favorito, le statistiche dicono che abbiamo vinto 1-0 nella partita d'andata. A mio parere, è un vantaggio per noi - ha ricordato il centrocampista offensivo tedesco - Giochiamo anche in casa, cosa che ci fa bene". "Sarà una partita molto combattuta, anche la fortuna giocherà un ruolo importante in un match insidioso come questo", ha concluso.