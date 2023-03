Champions, l'Europa inizia a scoprire le sue otto regine

OTTAVI CHAMPIONS

Il Chelsea a Londra prova a ribaltare lo 0-1 di Dortmund, il Benfica è quasi ai quarti dopo il 2-0 di Bruges dell'andata

Ribaltare la sconfitta per 1-0 dell'andata per volare ai quarti di finale di Champions League, rialzare la testa dopo un periodo difficilissimo e scacciare le nubi che si stanno addensando intorno alla panchina del suo tecnico. Stasera a Stamford Bridge il Chelsea di Graham Potter ospita il Borussia Dortmund (in diretta su Canale 5 e in live streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity) che nel 2023 finora ha conquistato 10 vittorie in altrettante partite. Momento di forma opposto invece per i Blues, per cui il ko dell'andata è stato una delle 6 sconfitte rimediate nei primi due mesi dell’anno nuovo a fronte di 4 pareggi e appena una vittoria. Il pronostico sembra ancora più indirizzato nell'altra gara della serata, quella dell'Estádio da Luz di Lisbona, dove il Benfica ospita la cenerentola Bruges forte del 2-0 dell'andata.

Dopo una grande fase a gironi il Benfica, che da allora ha perso Enzo Fernandez passato al Chelsea, viaggia spedito verso i quarti di finale, anche perché in 10 precedenti partite casalinghe contro squadre belghe in tutte le competizioni non ha mai perso (otto vittorie e due pareggi), vincendo tutte le ultime sei.

Precedenti più equilibrati invece per l'altra sfida, col Chelsea che ha conquistato 6 vittorie in 8 partite casalinghe contro squadre tedesche e il Dortmund che ha perso le ultime cinque trasferte di Champions League contro squadre inglesi dopo aver vinto 2-1 in casa dell'Arsenal nell'ottobre 2013. Vedi anche Champions League Chelsea, Potter sfida il Dortmund: "Sono ottimista, vogliamo imporci"

Problemi di infortuni per Potter, che perde Thiago Silva e non può rimpiazzarlo col nuovo acquisto Badiashile, non inserito in lista Champions. Presente invece Mudryk, che però dovrebbe partire dalla panchina come Ziyech. Possibile conferma per Havertz, squalificato Mount. Out per squalifica Ryerson tra i gialloneri, che non potranno contare su Adeyemi, decisivo all'andata. Al suo posto Brandt e Reus si candidano per affiancare Haller, mentre non sono attese rivoluzioni tra mediana e difesa.

Vedi anche Champions League Borussia Dortmund, Terzic: "Vogliamo arrivare tra le prime otto d'Europa"

LE PROBABILI FORMAZIONI

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Chalobah, Koulibaly, Fofana; James, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Joao Felix, Havertz, Sterling. All. Potter

DORTMUND (4-3-3): Meyer; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can, Özcan; Brandt, Haller, Reus. All. Terzic

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Aursnes;Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Mata, Mechele, Sylla, Meijer; Sowah, Nielsen, Vanaken; Buchanan, Jutglà, Lang.