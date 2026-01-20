Champions, Mourinho: "Juve? Abbiamo bisogno di vincere ma sappiamo dove e contro chi giochiamo"

Poi una battuta in risposta alle belle parole spese nei suoi confronti da parte di Spalletti: "Penso sia una cosa pubblica che io e Luciano abbiamo un buon rapporto, le frecciatine fanno parte del calcio e del nostro lavoro, poi il rapporto fuori dal calcio è una cosa diversa. Lo rispetto, è un allenatore che mi piace tanto. Capisco che in Portogallo e in Italia tutte queste cose qualche volta sono più importanti della vera storia, ovvero che c'è Juve-Benfica in Champions League, ma Spalletti in conferenza stampa ha detto una cosa molto bella, che il Benfica è un pezzo di storia, questo per noi è molto bello".