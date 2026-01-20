Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
VERSO JUVE-BENFICA

Champions, Mourinho: "Juve? Abbiamo bisogno di vincere ma sappiamo dove e contro chi giochiamo"

Il tecnico del Benfica alla vigilia del match contro i bianconeri: "Allenerei la Juve? Certo"

20 Gen 2026 - 20:37

"E' una finale come tutte le altre, ovviamente guardando ai punti e alla classifica necessari per qualificarsi è chiaro che abbiamo bisogno di vincere. C'è un po' di pressione però se domani il pareggio fosse sufficiente avremo paradossalmente delle difficoltà a livello psicologico, invece sappiamo di dover vincere". Così il tecnico del Benfica José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con la Juventus: "Sappiamo contro chi giochiamo, dove giochiamo, ma comunque cercheremo di giocare per vincere. Alla fine si vedrà ciò che ci mancherà per avere l'opportunità di qualificarci (per i playoff, ndr)".

Leggi anche

Spalletti: "Mi aspetto un Benfica aggressivo. Mourinho? Ci stimiamo, un piacere rivederlo"

Poi una battuta in risposta alle belle parole spese nei suoi confronti da parte di Spalletti: "Penso sia una cosa pubblica che io e Luciano abbiamo un buon rapporto, le frecciatine fanno parte del calcio e del nostro lavoro, poi il rapporto fuori dal calcio è una cosa diversa. Lo rispetto, è un allenatore che mi piace tanto. Capisco che in Portogallo e in Italia tutte queste cose qualche volta sono più importanti della vera storia, ovvero che c'è Juve-Benfica in Champions League, ma Spalletti in conferenza stampa ha detto una cosa molto bella, che il Benfica è un pezzo di storia, questo per noi è molto bello".

Da ultimo, la tipica frase a effetto di stampo mouriniano: "Sorpreso da vedere Spalletti alla Juve? Per me è una sorpresa quando allenatori senza storia hanno la possibilità di allenare le squadre più importanti al mondo. Quando il Milan prende Allegri o la Juve Spalletti o la Roma Gasperini questa per me non è una sorpresa. Da ex interista ed ex romanista allenerei la Juve se mi chiamasse? Certo".

champions
juventus
benfica
mourinho
spalletti

Ultimi video

01:11
La "Dea" e la Champions

L'Atalanta vola in Champions

00:34
DICH EDERSON VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Ederson: "I problemi di inizio stagione sono alle spalle"

00:55
DICH PALLADINO VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Palladino: "Non deve mai mancare la mentalità"

01:04
CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

00:43
DICH SPALLETTI SU GIOCHISMO E RISULTATISMO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Giochismo vs Risultatismo: la posizione di Spalletti

00:42
DICH SPALLETTI SU MOURINHO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti: "Mourinho? Ce le siamo dette, ma ora siamo amici…"

02:23
DICH SPALLETTI SU MERCATO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti e il mercato: "Credo tanto in questi ragazzi, non mi aspetto niente"

00:42
CLIP SIPARIETTO SPALLETTI-THURAM IN CONFERENZA PER SITO 20/1 SRV

Thuram e il gioco di Spalletti: che risate in conferenza stampa…

00:20
DICH THURAM SU SUO NUOVO RUOLO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Thuram e il suo nuovo ruolo: "Spalletti mi chiede più gol"

01:07
DICH HARRISON FIORENTINA DICH

Harrison: "Felice di essere qui"

01:17
Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

02:10
Insieme per Luca Vialli

Insieme per Luca Vialli

03:16
Coppa d'Africa e follie

Tutte le follie della Coppa d'Africa

02:03
Le parate migliori

Le parate migliori dell'ultimo turno di Serie A

01:11
La "Dea" e la Champions

L'Atalanta vola in Champions

I più visti di Champions League

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Akanji: "Arsenal forte ma i migliori sono altri. Puntiamo allo scudetto, sul futuro..."

CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

Chivu: "Arsenal la più forte con il Bayern ma non partiamo battuti. Nessun caso Thuram: mollato Lautaro ora tocca a lui?

Conte: "A Copenaghen partita decisiva: chiaro che siamo in difficoltà, ci serve un'impresa"

Conte, che guaio: Rrahmani e Politano out anche per la Juve. Ma in Champions torna Lukaku

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:11
Torino, stop per Gineitis e Aboukhlal: saranno out per Como
20:25
Lecce: personalizzato per Berisha, terapie per Camarda
20:24
Napoli, Conte: "Consapevoli della situazione, Vergara merita di giocare"
20:16
Athletic Bilbao, Valverde: "Atalanta ha giocatori di qualità eccelsa, bisogna resistere alla loro pressione"
20:00
Commisso: Firenze illumina di viola le antiche porte nel giorno dei funerali