Champions, Mourinho: "Juve? Abbiamo bisogno di vincere ma sappiamo dove e contro chi giochiamo"

Il tecnico del Benfica alla vigilia del match contro i bianconeri: "Allenerei la Juve? Certo"
"E' una finale come tutte le altre, ovviamente guardando ai punti e alla classifica necessari per qualificarsi è chiaro che abbiamo bisogno di vincere. C'è un po' di pressione però se domani il pareggio fosse sufficiente avremo paradossalmente delle difficoltà a livello psicologico, invece sappiamo di dover vincere". Così il tecnico del Benfica José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con la Juventus: "Sappiamo contro chi giochiamo, dove giochiamo, ma comunque cercheremo di giocare per vincere. Alla fine si vedrà ciò che ci mancherà per avere l'opportunità di qualificarci (per i playoff, ndr)".
Poi una battuta in risposta alle belle parole spese nei suoi confronti da parte di Spalletti: "Penso sia una cosa pubblica che io e Luciano abbiamo un buon rapporto, le frecciatine fanno parte del calcio e del nostro lavoro, poi il rapporto fuori dal calcio è una cosa diversa. Lo rispetto, è un allenatore che mi piace tanto. Capisco che in Portogallo e in Italia tutte queste cose qualche volta sono più importanti della vera storia, ovvero che c'è Juve-Benfica in Champions League, ma Spalletti in conferenza stampa ha detto una cosa molto bella, che il Benfica è un pezzo di storia, questo per noi è molto bello".
Da ultimo, la tipica frase a effetto di stampo mouriniano: "Sorpreso da vedere Spalletti alla Juve? Per me è una sorpresa quando allenatori senza storia hanno la possibilità di allenare le squadre più importanti al mondo. Quando il Milan prende Allegri o la Juve Spalletti o la Roma Gasperini questa per me non è una sorpresa. Da ex interista ed ex romanista allenerei la Juve se mi chiamasse? Certo".