Spalletti: "Mi aspetto un Benfica aggressivo. Mourinho? Ci stimiamo, un piacere rivederlo"

Sul mercato, Spalletti ha voluto rispondere così: "Con la dirigenza ci vediamo ogni giorno. Stamattina è venuto pure Comolli al nostro allenamento. Sono domande che dovete fare a loro, ma non mi aspetto proprio nulla. Si va avanti con tranquilla coerenza e fiducioso di poter andare a lottare per i nostri obiettivi con i giocatori che ho trovato qua. Poi è chiaro che gli infortuni possono far pensare ad altro, ma io sono contento dei giocatori che ho a disposizione". Una precisazione anche sul suo futuro: "Firmare in bianco? Non sono pronto a niente e questo dubbio ve lo risolverò l'ultima settimana del nostro rapporto. Noi andiamo avanti con coerenza e non ho fatto niente per meritarmi quello che voi auspicate. Nel calcio si cambiano idee facilmente e la Juventus ha avuto allenatori fortissimi. Le valutazioni verranno fatte alla fine".