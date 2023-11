Champions: Milan e Lazio padrone del loro destino verso gli ottavi di finale

Due vittorie per Milan (2-1 al Psg) e Lazio (1-0 contro il Feyenoord) per mettere il destino nelle proprie mani: tradotto per potersi giocare il passaggio agli ottavi contando solo su se stessi. Dopo il successo in rimonta contro i francesi, i rossoneri sono terzi nel Gruppo F a quota 5 punti, dietro al Dortmund (7 punti) e lo stesso Psg (6 punti). Ultimo del raggruppamento il Newcastle, fermo a 4 punti dopo il ko col Dortmund. Con una classifica così e con gli incontri mancanti, il Milan può staccare il pass per gli ottavi vincendo le ultime due partite del girone, in casa contro il Borussia il 28 novembre e in trasferta contro il Newcastle il 13 dicembre. In base agli incroci con gli altri risultati, alla squadra di Pioli potrebbero però essere sufficienti anche 4 punti.