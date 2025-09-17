Champions League: tris del Bayern al Chelsea, il Liverpool vince al 92'

BAYERN-CHELSEA 3-1

Il Bayern inizia nel modo giusto battendo 3-1 i campioni del Mondo in carica: il Chelsea cade sotto i colpi di Harry Kane, subito protagonista con una doppietta. A sbloccare il match, in realtà, è Chalobah, che al 20' commette un autogol forzato da una giocata di Olise. Passano sette minuti e i tedeschi raddoppiano su calcio di rigore: a trasformarlo, il solito Harry Kane. Prima dell'intervallo, però, Palmer accorcia le distanze e tiene aperta la partita. Nel secondo tempo, i campioni di Germania cambiano con Kim che prende il posto di Tah, poi il cambio Stanisic-Boey è forzato per via dell'infortunio del croato. Al 63', il gol che sembra chiudere i giochi: doppietta di Kane, che segna il momentaneo 3-1. Eppure, i bavaresi tremano nel finale, perché all'89' Cole Palmer sembra firmare doppietta e 3-2. La rete, però, viene annullata per fuorigioco e così la partita si chiude: la formazione di Kompany vince e parte nel migliore dei modi in Champions.



LIVERPOOL-ATLETICO MADRID 3-2

Il match più emozionante di serata è inevitabilmente quella di Anfield, con il Liverpool che batte 3-2 l'Atletico di Simeone al 92'. Il Cholito riprende una partita subito compromessa, visto che al 6' è clamorosamente già 2-0 in favore dei campioni d'Inghilterra in carica, spinti prima da Robertson e poi da Salah. Slot, però, non fa i conti con uno scatenato Marcos Llorente, che prima accorcia le distanze nel recupero del primo tempo, poi all'81' segna il 2-2. Sembra essere il momento decisivo del match, ma al 92' ecco il gol decisivo: calcio d'angolo e colpo di testa vincente di Van Dijk. Sul gol, i tifosi fanno gestacci a Simeone che impazzisce e si fa espellere. Ma nelle ultime giocate succede ancora di tutto: Ekitike sbaglia clamorosamente il 4-2 da pochi passi e sul ribaltamento di fronte, di testa, Sorloth incorna ma si divora il 3-3 concludendo centralmente. Al fischio finale, è festa Liverpool e sospiro di sollievo per Anfield: i campioni d'Inghilterra partono nel modo giusto.