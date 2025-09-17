Champions League: tris del Bayern al Chelsea, il Liverpool vince al 92'

I tedeschi battono 3-1 i Blues con doppietta di Kane, i Reds piegano 3-2 i Colchoneros. Slavia beffato dal Bodø/Glimt
Buona la prima del Bayern nella League Phase della Champions: a Monaco, i tedeschi battono 3-1 il Chelsea campione del Mondo in carica con Kane (27' e 63') e l'autogol di Chalobah. Il Liverpool vince al 92': superato 3-2 l'Atletico, che risponde ai gol di Robertson e Salah con la doppietta di Marcos Llorente ma perde nel recupero per via del colpo di testa di Van Dijk. Lo Slavia Praga, avanti 2-0, si fa riprendere sul 2-2 dal Bodø/Glimt.
Beffa clamorosa per lo Slavia Praga nella prima giornata della League Phase di Champions League: i cechi, avanti 2-0 con doppietta di Mbodji (23' e 74'), si fanno raggiungere sul 2-2 dal Bodø/Glimt, che strappa il pareggio con Bassi (78') e Fet (90'). Finisce invece 0-0 Olympiacos-Pafos: al Pireo i protagonisti sono i cartellini rossi, visto che viene espulso Bruno (al 26') tra i ciprioti mentre l'ex Inter Taremi (71') viene salvato dal Var.
SLAVIA PRAGA-BODØ/GLIMT 2-2
Incredibile a Praga: lo Slavia, che al 77' era avanti 2-0, incassa il 2-2 al 90' e pareggia con il Bodø/Glimt, al debutto assoluto nella competizione. I cechi sono subito costretti a un cambio, con Chaloupek che prende il posto dell'infortunato Holes, poi sale in cattedra il vero protagonista della gara: Youssoupha Mbodji, che al 23' si fionda sul cross dalla destra che attraversa tutta l'area e firma il vantaggio su assist di Provod. I norvegesi avrebbero una grande occasione a inizio ripresa, ma Hogh sbaglia al 54' il rigore del possibile 1-1. Dal potenziale pareggio al raddoppio, perché si ripete la staffetta del vantaggio: Provod serve Mbodji che fa doppietta e 2-0 al 74'. Risultato che, però, dura appena quattro minuti, poi Bassi accorcia le distanze e ridà una speranza agli scandinavi. La beffa si concretizza al 90', quando Fet conclude con un meraviglioso sinistro al volo mandandola in porta grazie anche all'aiuto della traversa. Il Bodø strappa così un punto alla prima in Champions della sua storia, lasciando l'amaro in bocca allo Slavia.
OLYMPIACOS-PAFOS 0-0
All'esordio assoluto in Champions, il Pafos si prende un punto (0-0) al Pireo contro l'Olympiacos resistendo per quasi un'ora in inferiorità numerica. Ad Atene, infatti, la sfida viene subito stravolta dai due cartellini rossi presi nel giro di undici minuti (15' e 26') da Bruno. Non bastasse, poco dopo David Luiz si fa male e al suo posto entra Pileas, con anche Orsic al posto di Dimata: doppio cambio già nel primo tempo. I greci ci provano intanto con gli ex Serie A: Strefezza prova a fare da assistman ma nella ripresa fa spazio a Taremi. L'iraniano, invece, rischia tantissimo al 70' quando interviene su Dragomir e viene espulso. Dopo la revisione al Var, però, il rosso viene convertito in giallo. Intanto, Retsos va vicino al gol di testa, ma il risultato finale non cambia: buon punto per il Pafos, mentre l'Olympiacos ne butta via due.
BAYERN-CHELSEA 3-1
Il Bayern inizia nel modo giusto battendo 3-1 i campioni del Mondo in carica: il Chelsea cade sotto i colpi di Harry Kane, subito protagonista con una doppietta. A sbloccare il match, in realtà, è Chalobah, che al 20' commette un autogol forzato da una giocata di Olise. Passano sette minuti e i tedeschi raddoppiano su calcio di rigore: a trasformarlo, il solito Harry Kane. Prima dell'intervallo, però, Palmer accorcia le distanze e tiene aperta la partita. Nel secondo tempo, i campioni di Germania cambiano con Kim che prende il posto di Tah, poi il cambio Stanisic-Boey è forzato per via dell'infortunio del croato. Al 63', il gol che sembra chiudere i giochi: doppietta di Kane, che segna il momentaneo 3-1. Eppure, i bavaresi tremano nel finale, perché all'89' Cole Palmer sembra firmare doppietta e 3-2. La rete, però, viene annullata per fuorigioco e così la partita si chiude: la formazione di Kompany vince e parte nel migliore dei modi in Champions.
LIVERPOOL-ATLETICO MADRID 3-2
Il match più emozionante di serata è inevitabilmente quella di Anfield, con il Liverpool che batte 3-2 l'Atletico di Simeone al 92'. Il Cholito riprende una partita subito compromessa, visto che al 6' è clamorosamente già 2-0 in favore dei campioni d'Inghilterra in carica, spinti prima da Robertson e poi da Salah. Slot, però, non fa i conti con uno scatenato Marcos Llorente, che prima accorcia le distanze nel recupero del primo tempo, poi all'81' segna il 2-2. Sembra essere il momento decisivo del match, ma al 92' ecco il gol decisivo: calcio d'angolo e colpo di testa vincente di Van Dijk. Sul gol, i tifosi fanno gestacci a Simeone che impazzisce e si fa espellere. Ma nelle ultime giocate succede ancora di tutto: Ekitike sbaglia clamorosamente il 4-2 da pochi passi e sul ribaltamento di fronte, di testa, Sorloth incorna ma si divora il 3-3 concludendo centralmente. Al fischio finale, è festa Liverpool e sospiro di sollievo per Anfield: i campioni d'Inghilterra partono nel modo giusto.
