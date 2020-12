Champions League, sfida stellare tra Messi e Cristiano Ronaldo. Alla Lazio basta un punto

All'andata a Torino si è visto solo Lionel Messi, ora a Barcellona torna la sfida tra i grandi del pallone del nostro tempo. Cristiano Ronaldo sfiderà, questa volta con la maglia della Juventus, il rivale di sempre. Una gara che vale anche il primato nel girone e una buona fetta di prestigio. Dal 2008 che i due si incontrano e si scontrano, potremmo anche dire. 35 in tutto con 16 vittorie per l'argentino, 9 pareggi e 10 successi per l'asso portoghese. CR7 e Messi sono anche Palloni d'Oro a confronto con il secondo che ne ha vinti 6 rispetto al rivale fermo a 5. Prestigio, vittorie, ma anche e soprattutto tanti gol: 22 per Lionel e 19 per Cristiano. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un match stellare che, potrete vivere in diretta su Canale 5 a partire dalle 21 e in streaming sul nostro sito.

afp