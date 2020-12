Champions League, Barcellona-Juventus su Canale 5 e in diretta streaming su Sportmediaset.it

Martedì 8 dicembre, alle ore 21.00, su Canale 5 andrà in onda l’esclusiva in chiaro del match valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League “Barcellona-Juventus”. In diretta dal Camp Nou di Barcellona va in scena la super sfida tra i catalani del fenomeno Messi e i bianconeri del fuoriclasse Cristiano Ronaldo. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena. A seguire, sempre sulla rete diretta da Giancarlo Scheri, “Champions League Live”, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Carolina Morace, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.