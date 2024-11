Champions League, scontri tra tifosi di Bologna e Lille: tre francesi finiscono in ospedale

Purtroppo non è il primo episodio di violenza in città avvenuto quest'anno. Lo scorso 5 novembre, al termine della sfida contro il Monaco, finirono nel mirino degli ultras del Bologna alcuni supporters monegaschi. In base agli elementi raccolti dalla Digos, un gruppo di sostenitori rossoblù, anche in quella occasione con volti nascosti, cinghie e bastoni alla mano, in via Saragozza, all'angolo con via Paolo Martini, picchiarono un gruppo di sostenitori della squadra avversaria. Due di loro furono accompagnati all'ospedale Maggiore per le ferite riportate. Uno degli aggressori venne fermato dagli agenti e vennero identificati in tutto sei italiani appartenenti al tifo organizzato bolognese.