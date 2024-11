Bologna, Italiano: "Il Lille è una montagna da scalare, ma siamo ancora dentro"

Vincenzo Italiano presenta in conferenza stampa la sfida di Champions League contro il Lille. Per il Bologna, un solo punto in classifica, è l'ultima spiaggia per sognare ancora l'approdo agli spareggi. "Domani è una partita molto importante, con 4 partite ci sono ancora 12 punti che vuol dire che siamo ancora dentro. Domani ci proveremo con tutti i nostri mezzi e tutta la nostra volontà, consapevoli che sarà una montagna da scalare. Per fare risultato dobbiamo andare forte - ha spiegato l'allenatore - Una squadra composta da giocatori forti, di altissimo livello. Stanno facendo bene sia in campionato che in Champions, sarà una partita tostissima. Sono squadre che non fanno calcoli, sono aggressive. Sono forti fisicamente, con grande passo e qualità. Noi dobbiamo innalzare il livello per poter competere con loro. Dobbiamo usare la testa in tutte le situazioni, se vogliamo essere aggressivi".