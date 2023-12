LA SITUAZIONE

Guida all'ultimo turno: sono già 12 le squadre che hanno passato il turno. Ancora 4 posti liberi

Mancano 90' alla fine della fase a gironi della Champions League 2023/24. Prima che comincino le partite dei prossimi 12 e 13 dicembre, sono già 12 le squadre qualificate. Tra queste anche due italiane, Inter e Lazio mentre Napoli e Milan affidano all'ultima giornata le loro speranze. Tantissime per la squadra di Mazzarri che passerebbe anche perdendo con un gol di scarto contro il Braga al Maradona, pochissime quelle dei rossoneri. Ma ecco il quadro completo.

GRUPPO A

Qualificate agli ottavi: Bayern

Primo posto: Bayern (13 punti)

Secondo posto: tutte le altre squadre hanno chance. Se ci sarà una vincitrice tra Copenhagen (5 punti) e Galatasaray (5) questa sarà seconda. In caso di pareggio, il Manchester United (4) può passare battendo il Bayern. Se i Red Devils non vinceranno e l'altra sfida finisse in parità, passerebbe il Copenhagen.

Terzo posto: tutte possibili, a parte Bayern

Partite ultime giornata (12 dicembre, ore 21): Manchester United-Bayern, Copenhagen-Galatasaray.

GRUPPO B

Qualificate agli ottavi: Arsenal e PSV

Primo posto: Arsenal (12 punti)

Secondo posto: PSV (8 punti)

Terzo posto: Lens (5 punti) o Siviglia (2) con i francesi favoriti con due risultati su tre a disposizione nello scontro diretto.

Partite ultime giornata (12 dicembre, ore 18.45): Lens-Siviglia e PSV-Arsenal.

GRUPPO C

Qualificate agli ottavi: Real Madrid

Primo posto: Real Madrid (15 punti)

Secondo posto: Napoli (7) o Braga (4). Azzurri favoritissimi, perché i portoghesi per superare la squadra di Mazzarri dovranno vincere al Maradona con due gol di scarto.

Terzo posto: Napoli, Braga o Union Berlino (2). I tedeschi per superare il Braga devono vincere col Real Madrid e sperare che il Napoli batta il Braga

Partite ultime giornata (12 dicembre, ore 21): Napoli-Braga, Union Berlino-Real Madrid.

GRUPPO D

Qualificate agli ottavi: Real Sociedad e Inter

Primo posto: se lo contendono Real Sociedad (11 punti) e Inter (11). I nerazzurri possono raggiungere l'obiettivo battendo gli spagnoli a San Siro. Con qualsiasi altro risultato sarebbero secondi.

Secondo posto: una tra Inter e Real Sociedad

Terzo posto: Salisburgo (4 punti) o Benfica (1). I portoghesi per qualificarsi ai playoff di Europa League devono vincere 3-0 lo scontro diretto in Austria

Partite ultime giornata (12 dicembre, ore 21): Inter-Real Sociedad e Salisburgo-Benfica.

GRUPPO E

Qualificate agli ottavi: Atletico Madrid e Lazio

Primo posto: se lo contendono Atletico Madrid (11 punti) e Lazio (10) che si sfideranno il 13 dicembre al Civitas Metropolitano di Madrid. Gli spagnoli hanno a disposizione due risultati su tre a loro favore. La Lazio dovrà vincere per sorpassarli

Secondo posto: una tra Atletico Madrid e Lazio

Terzo posto: Feyenoord (6 punti) già qualificato per Europa League

Eliminate: Celtic

Partite ultime giornata (13 dicembre, ore 21): Atletico Madrid-Lazio e Celtic-Feyenoord.

GRUPPO F

Qualificate: Borussia Dortmund

Primo posto: se lo contendono Borussia Dortmund (10 punti) e Paris Saint Germain (7). All'ultima giornata si sfideranno in Germania e solo vincendo la squadra di Luis Enrique potrà scavalcare in classifica i tedeschi.

Secondo posto: tutte le squadre sono ancora in corsa. Il Milan (5 punti) per ottenerlo dovrà vincere in casa del Newcastle (5) e sperare che il Borussia vinca con il PSG. A sua volta il Newcastle può qualificarsi superando in classifica il PSG se batterà il Milan e i parigini non vinceranno a Dortmund.

Terzo posto: una tra PSG (che se non dovesse qualificarsi agli ottavi sarà aritmeticamente in Europa League, Newcastle e Milan. I rossoneri, però, devono assolutamente vincere in Inghilterra.

Eliminate: una tra Newcastle e Milan

Partite ultime giornata (13 dicembre, ore 21): Borussia Dortmund-PSG e Newcastle-Milan.

GRUPPO G

Qualificate: Manchester City e Lipsia

Primo posto: Manchester City (15 punti)

Secondo posto: Lipsia (9)

Terzo posto: Young Boys (4) che giocherà in Europa League

Eliminate: Stella Rossa (1)

Partite ultime giornata (13 dicembre, ore18.45): Lipsia-Young Boys e Stella Rossa-Manchester City.

GRUPPO H

Qualificate: Barcellona

Primo posto: Barcellona (12 punti) o Shakhtar (9). Gli ucraini possono superare il Barcellona se battono il Porto e contemporaneamente il Barcellona perde con l'Anversa. Ma, in aggiunta, dovranno ribaltare la differenza reti che, al momento, li vede fortemente penalizzati nel confronto con i blaugrana: 0 contro +7.

Secondo posto: Barcellona, Porto (9 punti) o Shakthar. Con il Barcellona quasi sicuramente primo, le altre due squadre si contenderanno la qualificazione agli ottavi nello scontro diretto del Do Dragao. Con i portoghesi che avranno a disposizione due risultati su tre a loro favore

Terzo posto: Porto o Shakhtar in Europa League

Eliminate: Anversa (0 punti)

Partite ultime giornata (13 dicembre, ore 21): Porto-Shakhtar e Anversa-Barcellona.

QUALI SONO LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE?

RIEPILOGO PRIME

Bayern, Manchester City, Real Madrid, Arsenal

RIEPILOGO SECONDE

Lipsia, PSV

RIEPILOGO ALTRE QUALIFICATE

Inter, Lazio, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcellona.

QUANDO SARA' IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS?

Il sorteggio per il primo turno a eliminazione diretta dell'edizione 2023/24 si svolgerà a Nyon, presso la sede UEFA, lunedì 18 dicembre alle ore 12.

DOVE SI POTRA' VEDERE IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI?

Sarà trasmesso dal canale 20 di Mediaset e in streaming su sportmediaset.it e Mediaset Infinity. Lo studio sarà condotto da Benedetta Radaelli affiancata dai nostri telecronisti Massimo Callegari e Riccardo Trevisani.

LE ITALIANE QUALIFICATE POSSONO AFFRONTARSI AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE?

No, nessuna squadra può affrontarne una della stessa nazionalità o già incontrata nella fase a gironi.

GLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE SI DISPUTANO IN DUE PARTITE?

Sì, le sfide si disputano in due partite. La squadre classificatesi prime nei gironi giocheranno il ritorno in casa.