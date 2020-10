Champions League, Pirlo: "Dybala arrabbiato, ora è a disposizione"

VERSO DINAMO KIEV-JUVE

La Juventus fa il suo debutto in Champions League a Kiev contro la Dinamo. Si tratta dell'esordio assoluto da allenatore per Andrea Pirlo. "La prima partita è fondamentale. Bisogna vincere per proseguire il girone con più sicurezze - ha spiegato l'allenatore bianconero - Dybala? Era un po' arrabbiato per non aver giocato a Crotone, ma dobbiamo ricordarci che viene da tre mesi di inattività. E' a disposizione, per noi è importante" Getty Images

LA CONFERENZA DI PIRLO

Cosa pensa di fare per vincere domani? Incontra un maestro domani...

"Farò come faranno i miei calciatori: dormirò, mangerò e poi verrò qui per vincere la partita. Non giocherò più alla Playstation come facevo una volta. Lucescu mi ha fatto esordire a 16 anni, ho un bellissimo ricordo come allenatore e come persona. Ogni tanto ci sentiamo ancora e domani avremo modo di sfidarci".



Come sostituirai Ronaldo?

"Cristiano purtroppo ha il Covid ed è assente come sabato. Abbiamo altri giocatori che possono giocare in quella posizione come ha fatto Morata a Crotone. Non penso che cambieremo qualcosa in quella posizione, poi il resto lo decideremo domani".

La Champions ti lascia tranquillo o senti un po' di emozione?

"Sono tranquillo perché purtroppo non posso più giocare. Lascio un po' di emozioni ai miei giocatori. Non vedo l'ora di iniziare però come succede in questi tornei la prima partita è fondamentale. Bisogna vincere per proseguire il girone con più sicurezze".

Si è parlato di insoddisfazione di Dybala. Pensi che non giocare potrebbe destabilizzarlo?

"Per quanto riguarda Dybala ci ho parlato ieri. Era un po' arrabbiato per non aver giocato a Crotone, ma dobbiamo ricordarci che viene da tre mesi di inattività, è stato 10 giorni in hotel in Argentina prendendo medicinali perché non poteva allenarsi. L'ho portato a Crotone per fargli fare qualche minuto, ma l'espulsione me lo ha impedito. Ora è a disposizione e vedremo il da farsi".

A lungo andare ti serviranno due fruitori di gioco come gioca la Nazionale?

"Mancini riesce far giocare due registi perché li ha. Noi non abbiamo un regista ma mediani che insieme si trovano a meraviglia quindi il centrocampo a due è la soluzione migliore per i nostri centrocampisti".

Come sta Ramsey?

"Sta meglio, si è allenato negli ultimi due giorni e speriamo di averlo a disposizione per la partita".

Dopo Crotone ha detto che era sicuro di vincere lo scudetto. Pensa di vincere anche la Champions League? Le ultime due trasferte non sono andate bene...

"Forse in Ucraina vi è arrivata una traduzione sbagliata. Io non ho mai detto che vinceremo lo scudetto, ma che siamo una squadra costruita per vincere. La Juve gioca in tutte le competizioni per vincere. Nelle due trasferte di Roma e Crotone sono stati persi dei punti, però come detto siamo una squadra in costruzione. Dobbiamo lavorare e mettere in campo quello che proviamo in settimana".

Dove pensi che Dybala possa rendere al meglio? Alternativa a Ramsey?

"Dybala è fondamentale per noi perché è un campione e non lo scopro di certo io. Non sta giocando perché non è mai stato bene e non si è mai potuto allenare con continuità. Può giocare ovunque, è un attaccante e quindi deve stare più vicino alla porta o muoversi tra le linee"

Domani le scelte saranno solo tecniche o farai turnover?

"Guarderò chi ho a disposizione e chi sta meglio. Abbiamo giocatori adatti per fare un grande match e non ho problemi a sceglierne 11".