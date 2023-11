Champions League: Onana la combina grossa, è 3-3 tra United e Galatasaray. Siviglia out

CHAMPIONS LEAGUE

Due papere (e mezzo) dell'ex interista fanno scivolare la partita di mano ai Red Devils: decisivo Ziyech. Si fanno rimontare anche gli andalusi: da 2-0 a 3-2 col Psv, Ramos e compagni sono eliminati

© Getty Images Onana tradisce e il Manchester United subisce la beffa: da 3-1 a 3-3 col Galatasaray, con due papere dell'ex Inter. Un risultato che va a compromettere il cammino dei Red Devils, costretto a vincere contro il Bayern nell'ultimo turno e sperare che i turchi non facciano lo stesso con il Copenhagen. Saluta la Champions, invece, il Siviglia: da 2-0 a 2-3 col Psv, complice il rosso a Ocampos. Stasera Ramos e compagni potrebbero essere out anche dall'Europa League.

GRUPPO A

André Onana delude ancora e il Manchester United ne fa le spese, pareggiando 3-3 col Galatasaray e compromettendo il suo girone. I Red Devils devono sperare che il Copenhagen non faccia punti col Bayern e poi andare a battere i tedeschi nell'ultima giornata, incrociando le dita per un risultato positivo (il pareggio) dal match tra i danesi e il Galatasaray. Nella sfida di Istanbul, in uno stadio caldissimo che accoglie i rivali con lo striscione "Benvenuti all'Inferno", succede di tutto. Nei primi minuti dominano i Red Devils tra i fischi, sfiorando la rete con Hojlund e rendendosi pericolosi in varie occasioni. Il gol è nell'aria e arriva all'11': l'ex atalantino triangola con Bruno Fernandes, che arma il sinistro di Garnacho. Il risultato è un gran tiro, che vale l'1-0 e il primo gol in Champions League dell'argentino.

Passano sette minuti e, dopo aver rischiato sull'incursione di Torreira, lo United raddoppia col destro all'incrocio di Bruno Fernandes. Sembrano in pieno controllo gli inglesi, ma al 28' ecco il primo errore di Onana: la punizione di Ziyech è sul suo palo, l'ex interista si fa spiazzare ed è 2-1. Nella ripresa McTominay sembra raddrizzare la gara con un inserimento vincente al 54', poi si consuma lo psicodramma dello United: Onana si butta sostanzialmente la sfera in porta sulla punizione di Ziyech (62') e poi sbaglia completamente il tuffo sul tiro di Aktürkoğlu, che vale il 3-3 al 71'. Ziyech esce dopo due gol e un assist e nel finale è assedio per i Red Devils: Pellistri e Bruno Fernandes (palo) sfiorano il gol vincente, ma finisce 3-3. Prima dell'altro match del girone la classifica recita: Bayern 12, Galatasaray 5, Copenhagen e United 4. Ai Red Devils, ora, serve un miracolo.

GRUPPO B

Si conclude con un turno d'anticipo l'esperienza in Champions League del Siviglia, che si fa rimontare e sconfiggere per 3-2 dal Psv dopo il doppio vantaggio. Gli andalusi giocano meglio nel primo tempo, sfiorando il gol con En-Nesyri e trovandolo al 24': la difesa olandese si perde Sergio Ramos, che sbuca alle spalle dei centrali e firma l'1-0 svirgolando il pallone. Così facendo, l'ex Real Madrid eguaglia Roberto Carlos e Piqué come difensore con più gol nella competizione (16). Sow firma il raddoppio al 39' sull'assist di Lukebakio, ma se lo vede annullare per un tocco di mano precedente ed è 1-0, col Psv che perde Lozano per infortunio. Passano due minuti nella ripresa e il Siviglia raddoppia su un lancio in profondità per En-Nesyri, che supera un incerto Benitez col pallonetto e firma il 2-0. Diego Alonso sogna la vittoria che riaprirebbe tutto nella corsa al secondo posto, ma viene tradito da Ocampos: due gialli in tre minuti per l'ex Genoa e Milan, che viene espulso per doppia ammonizione al 65'.

Da qui in poi è un'altra gara, col solo Psv in campo. Saibari accorcia con una pregevole girata al volo tre minuti più tardi e Dmitrovic evita il pari, che arriva comunque all'81' con la sfortunata deviazione di Gudelj: il serbo cerca di deviare il colpo di testa (innocuo) di Vertessen e spinge in porta il 2-2. Nel finale Alonso ordina l'assalto ai suoi, che subiscono anche la rete della sconfitta: la firma lo statunitense Pepi al 92', e Dmitrovic evita il poker. Il Siviglia è out dalla Champions League con due punti in cinque gare, e stasera può essere fuori anche dalla corsa all'Europa League: sarà decisiva Lens-Arsenal, anche per quel Psv che è ora secondo da solo con otto punti.