Olanda, Koeman: "Dobbiamo pretendere ancora di più"

Dopo il successo casalingo contro la Lituania, Ronald Koeman è intervenuto in conferenza stampa per fissare gli obiettivi in vista della Coppa del Mondo. Queste le parole del ct dell'Olanda: "Dobbiamo pretendere ancora di più da ognuno di noi. Perché dopo una brutta prestazione, si può essere eliminati da un Mondiale. Non vedo molte nazioni che siano così più forti di noi. Lo abbiamo dimostrato due volte questa primavera contro la Spagna. Abbiamo la squadra migliore del girone di qualificazione e lo abbiamo dimostrato. Ma ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare. A volte non dimostriamo molta continuità di prestazione. Dobbiamo fare qualcosa al riguardo".