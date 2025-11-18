Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Olanda, Koeman: "Dobbiamo pretendere ancora di più"

18 Nov 2025 - 11:42
© Getty Images

© Getty Images

Dopo il successo casalingo contro la Lituania, Ronald Koeman è intervenuto in conferenza stampa per fissare gli obiettivi in vista della Coppa del Mondo. Queste le parole del ct dell'Olanda: "Dobbiamo pretendere ancora di più da ognuno di noi. Perché dopo una brutta prestazione, si può essere eliminati da un Mondiale. Non vedo molte nazioni che siano così più forti di noi. Lo abbiamo dimostrato due volte questa primavera contro la Spagna. Abbiamo la squadra migliore del girone di qualificazione e lo abbiamo dimostrato. Ma ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare. A volte non dimostriamo molta continuità di prestazione. Dobbiamo fare qualcosa al riguardo". 

Ultimi video

01:34
Milan, domenica è derby

Allegri recupera i big per il derby

00:44
DICH TARE DA PALCO SU DERBY DICH

Tare: "Derby partita speciale, ma non decisiva"

02:14
DICH TARE DA PALCO SU MILAN 18/11 DICH

Tare: "Modric in campo è il più giovane di tutti"

01:01
DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:21
Bove diventa un Ddl

Bove diventa un Ddl

01:02
Oggi Montenegro-Italia

Oggi Montenegro-Italia

01:53
I 24 stakanovisti di A

I 24 stakanovisti di A

01:41
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:44
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:54
CR7 e il 6° mondiale

CR7 e il 6° mondiale

01:58
L'Italia e i playoff

L'Italia e i playoff

01:44
Il ritorno di Conte

Napoli, il ritorno di Conte

02:05
Inter, domenica è derby

Chivu verso il derby con qualche dubbio

01:20
Verso Cremonese-Roma

La Roma a Cremona per mantenere la vetta

01:34
Milan, domenica è derby

Allegri recupera i big per il derby

I più visti di Calcio

5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:20
Germania, Woltemade: "Anno molto emozionante per me"
14:50
L'album dei Calciatori Panini 2025-2026 con Topolino
13:11
Como, Fabregas: "Nico Paz fa cose pazzesche"
12:48
Bologna, l'esito degli esami di Holm: stop di 10 giorni
12:10
Cagliari, primi ritorni dalle nazionali: Caprile e Palestra pronti per il Genoa